“Een druiper?”: Christophe geeft Nick een spoedcursus Gents in ‘Blind Getrouwd’ TK

22 maart 2020

13u44 2

Vanavond zijn de koppels in ‘Blind Getrouwd’ terug van huwelijksreis, en dat wil zeggen dat ze nu overgaan tot de volgende stap: samenwonen. Nick trekt in bij Christophe in Gent, en vraagt hem voor de zekerheid een snelcursus Gents.