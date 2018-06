'Eastenders'-icoon Leslie Grantham op 71-jarige leeftijd overleden DBJ

Bron: BBC 0 TV Leslie Grantham, best gekend door zijn rol van 'Dirty' Den Watts in de BBC-soap Eastenders, is vandaag op 71-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekend.

Grantham was de man die de eerste zin uitsprak in de eerste aflevering van de legendarische BBC-soap 'Eastenders'. Van 1985 tot 1989 was hij een van de centrale figuren in de soap. In 2003 keerde hij terug, maar twee jaar later verliet hij de soap alweer. In 2005 keerde hij de soap voorgoed de rug toe nadat hij in 2004 verwikkeld raakte in een online seksschandaal.

Onder meer Anita Dobson, die een aantal jaren zijn vrouw in de serie vertolkte, drukte haar medeleven al uit. Ze is "diep geschokt en aangeslagen." Zijn manager liet weten dat Grantham vrijdagmorgen overleed en zal worden begraven in familiale kring. Zijn dood volgt een week nadat de acteur terug naar zijn thuisland keerde voor medische verzorging.

"Iedereen in het team van 'Eastenders' is erg aangeslagen", zegt producer John Yorke aan de BBC. "We willen dan ook ons medeleven betuigen aan vrienden en familie in deze moeilijke periode. "

Moord en online seksschandaal

In 1967 werd Leslie Grantham beschuldigd van moord op een West-Duitse taxichauffeur. Nadat Grantham de man wilde overvallen ging er een pistool af. De acteur wist naar eigen zeggen niet dat het pistool geladen was. De Duitse volksjury oordeelde daar anders en hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar.

In 2004 raakte Grantham ook betrokken bij een online seksschandaal. Een Britse Tabloid rakelde beelden op van Grantham die zichzelf voor een webcam bevredigde en aan zijn vinger zoog. Er lekten ook beelden waarbij hij zichzelf bevredigde in een kostuum van Kapitein Haak en de andere castleden van 'Eastenders' beledigde. Hij verliet de soap uiteindelijk in 2005.