'Dynasty': BBC kondigt nieuwe spraakmakende natuurreeks met David Attenborough aan

19 februari 2018

16u51

Bron: BBC, The Independent 1 TV De Britse omroep BBC pakt later dit jaar uit met een nieuwe natuurreeks van de makers van Planet Earth II. David Attenborough verzorgt opnieuw de presentatie.

De reeks kreeg de titel Dynasty en elk van de vijf afleveringen focust op een dier op het belangrijkste moment van zijn leven. Elk van die dieren is een 'koning': een leeuw, een jachthond, een chimpansee, een tijger en een keizerpinguïn. De serie gaat na hoe elk van hen zijn familie, territorium en koninkrijk beschermt.



"De geweldige David Attenborough zal het publiek opnieuw inspireren door de natuurlijke wereld tot leven te brengen", zegt programmadirecteur Charlotte Moore in een mededeling. "Ik hoop dat de buitengewone familiedynamiek en de intieme dierendrama's het publiek net zo zullen aangrijpen als Blue Planet II en Planet Earth II."

Dynasty is een productie van de Natural History-afdeling van de BBC, in samenwerking met BBC America en France Télévisions. De productie van de reeks nam vier jaar in beslag.

Dynasty gaat later dit jaar in première op BBC One.