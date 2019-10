‘Durf Te Vragen’ verbreekt taboe rond eetstoornissen: “Ik kocht mijn favoriete chocolade, maar kón het niet eten” MVO

22 oktober 2019

21u44 4 TV Dinsdag 22 oktober is de laatste aflevering van ‘Durf Te Vragen’ te zien op Eén. Siska Schoeters ontvangt zeven mensen die kampen met een eetstoornis. Een eetstoornis is een psychische aandoening waarbij personen obsessief bezig zijn met wat en hoeveel ze eten, hun uiterlijk, en hun gewicht. Zowel mannen als vrouwen kunnen een eetstoornis ontwikkelen, maar vooral jonge vrouwen tussen 10 en 30 jaar worden getroffen. Naar schatting 1 op de 10 onder hen krijgt een eetstoornis.

In de tv-studio antwoorden Siska’s zeven gasten eerlijk op alle vragen. “Heb je veel moeten liegen om het te verdoezelen?”, “Zijn jullie niet gewoon op zoek naar veel aandacht?”, en “Is een eetstoornis als een soort van drugs?” Siska gaat winkelen met Annelies en kookt nadien voor haar. Ook bij Kelly gaat Siska langs: zij zingt in een bandje en Siska mag een repetitie bijwonen.

Lore is herstellende van zowel anorexia als boulimie. Lore omschrijft een eetbui als een soort van trance, een bubbel die je afsluit van de wereld. “Als mensen zeggen: ‘zou je niet gewoon beginnen met eten, je neemt jouw vork en steekt het in je mond’ - zo werkt het gewoon niet. Moest het zo gemakkelijk zijn, dan denk ik dat er nog weinig eetstoornissen zouden bestaan.”

Siska kookt voor Annelies, een jonge vrouw die vecht tegen anorexia. Het is een onderdeel van kooktherapie, onder begeleiding van een diëtiste.

Daarna is het tijd om te koken en eten. Vooral dat laatste is een opgave voor Annelies. Zo heeft ze moeilijkheden met eten in gezelschap en is ook warm eten een gevoelig punt.

Eerst doen Annelies en Siska samen met diëtiste Kelly de boodschappen. Siska ontdekt dat Annelies haar eetstoornis van zichzelf onderscheidt door die een naam te geven: Chelsea.