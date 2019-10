‘Durf Te Vragen' duikt in de wereld van polyamorie: “Wij zijn geen swingers” SDE

08 oktober 2019

Vanavond is het in ‘Durf Te Vragen’ de beurt aan polyamoreuze koppels om zich aan een spervuur van vragen te laten onderwerpen. Zo ontmoeten we Hans Maes, voorzitter van Jong VLD. Hij heeft een relatie met Len, die ook een relatie heeft met Hans’ beste vriend Lucas. Zelf heeft hij ook nog een andere vriendin, vertelde hij al in onze krant. Het is voor heel wat mensen misschien een ongewone situatie, want volgens cijfers is ongeveer 0,7 % van de bevolking polyamoreus. Zelf omschrijf Hans polyamorie als “een manier van samenleven waarin je van meerdere mensen tegelijk kan houden en daarmee een relatie onderhoudt”. Iedereen weet het dus van iedereen, al zijn Lucas en Hans’ andere vriendin niét polyamoreus.

En het trio wil in de aflevering van vanavond heel wat clichés de wereld uitwerken. Zo zijn ze absoluut geen swingers, vertelt Lucas. “Voor zover ik swingers kan plaatsen, gaat het om losbandige seks. Terwijl polyamorie, of toch zoals wij het zien, echt een relatie is.”

‘Durf Te Vragen’, 20u40 op Eén