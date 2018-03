‘Droomkoppel’ Mike en Marjolein geeft er de brui aan: "Écht wel hun best gedaan" Redactie

20 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Een bijzonder pijnlijke aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Droompaar Mike (39) en Marjolein (36) is compleet uit elkaar gegroeid, en gooit zelfs de handdoek in de ring. "Jammer", zegt expert Alexander Witpas deze week in Dag Allemaal. "Maar nu heeft de kijker wel nog eens gezien hoe moeilijk onze job is."

"Twee gevoelige mensen die zo’n geweldige start nemen. "Dat zou weleens voor problemen kunnen zorgen later", dacht ik meteen." Het zijn profetische woorden gebleken van Aljosja, enkele weken geleden in Dag Allemaal. Hij had het uiteraard over Mike en Marjolein, het koppel dat bij de start van ‘Blind Getrouwd’ wel voor elkaar gebóren leek.

experiment voorbij

Stapelverliefd van bij hun eerste ontmoeting in de trouwzaal. Innig kussend na enkele uren samen... Het leek de beste match die de experts van ‘Blind Getrouwd’ ooit gemaakt hadden. Maar van al die veelbelovende vooruitzichten blijft nu niets meer over. Mike en Marjolein kunnen door de oplopende spanningen in hun relatie zelfs niet meer onder hetzelfde dak wonen. Gedaan met het experiment dus, al zullen ze elkaar de komende weken nog wel sporadisch opzoeken.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN