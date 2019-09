“Drinken jullie soms alcohol?” Tien moslima’s geven eerlijk antwoord in ‘Durf Te Vragen’ TK

24 september 2019

06u00 0

Vanavond ontvangt Siska Schoeters tien moslima’s in ‘Durf Te Vragen’, die eerlijk antwoorden op de vragen van nieuwsgierige mensen. “Drinken jullie soms alcohol?”,”Mag je een relatie hebben met een niet-moslim?”, of “Waarom draag je een hoofddoek?”

Een van hen is de 24-jarige Fairouz, die rechten studeert en merkt daardoor dat ze meer gerespecteerd wordt dan andere moslima’s. De jonge vrouw wil echter gewoon respect krijgen voor de persoon wie ze is, los van religie en opleiding. Rond haar 16e heeft ze uit rebellie één jaar een hoofddoek gedragen, maar eigenlijk is haar familie niet 100% praktiserend. Als Fairouz al eens naar de moskee gaat, zal het eerder in Tunesië zijn, het geboorteland van haar ouders. “Hier in België is het echt onaangenaam. We zitten in een kelder zonder verwarming.”