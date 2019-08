‘Downton Abbey’-acteur in nauwe schoentjes: ex-callgirl wil zijn overspel blootleggen TDS/SDE

21 augustus 2019

10u00

Bron: Primo/The Observer 1 TV Het zijn ongemakkelijke tijden voor ‘Downton Abbey’-acteur Hugh Bonneville (55). De voormalige callgirl Helen Wood (32), die bekend werd door de lakens te delen met voetbalster Wayne Rooney , wil een pikante biografie schrijven over haar leven als prostituee. En ook de getrouwde Bonneville komt daar uitgebreid in voor.

Volgens callgirl Wood, die overigens ooit deelnam aan ‘Celebrity Big Brother’, ontmoette ze de acteur in 2010 en betaalde hij zo’n 270 euro voor een avontuurtje met haar. “Eerst kwam hij naakt uit de douche, en vroeg ik hem of hij een massage wou. Die heb ik hem gegeven”, schrijft ze over de ‘Downton Abbey’-acteur. “Daarna draaide hij zich om en hebben we gekust. Het was rampzalig, hij kuste als een maagd.”

Hoewel de Britse acteur al sinds 1998 getrouwd is met zijn vrouw Lulu Williams en ze samen een zoon hebben, droeg hij tijdens de vrijpartij met callgirl Helen géén trouwring. “Ik kijk altijd naar een ring wanneer de mannen aankomen, en hij droeg er geen. Hij wilde dat ik hem oraal bevredigde. Ik vroeg hem ook of hij wilde dat ik een seksspeeltje op hem zou gebruiken. Daar stemde hij gretig mee in.”

Identiteit beschermd

De identiteit van de Britse acteur werd eerst beschermd. Het is in het Verenigd Koninkrijk dan ook illegaal om de namen van klanten van prostituees openbaar te maken, er zijn regels om hen te beschermen. Maar omdat de Britse pers en de sociale media het onderwerp niet links lieten liggen, raakte toch bekend om wie het ging.

Toch had ook de callgirl naar eigen zeggen niet meteen door met wie ze te maken had. “Het was pas toen hij wegging, dat mijn vriendin vertelde dat ze hem herken”, schrijft ze. “Ze noemde een film waarin hij speelde, en zo konden we er samen achter komen wie hij was.”

Bonneville heeft niet gereageerd op de aantijgingen, maar probeert naar verluidt uit alle macht om de publicatie van het boek tegen te houden. De onthullingen moeten hoe dan ook pijnlijk zijn: Hugh profileerde zich de afgelopen jaren immers steeds als “goede huisvader” tijdens interviews en evenementen.