‘Down the snow’: Dieter Coppens en Kevin liften samen door Europa voor De Warmste Week SD

06 december 2018

07u43

Bron: VRT 0 TV Eén pakt speciaal voor De Warmste Week uit met ‘Down the snow’, een sponsortocht die vanaf dinsdag 18 december online te volgen is via de kanalen van Eén. Op 7 dagen tijd liften Dieter en Kevin van de koudste naar de warmste plek van Europa voor het goede doel.

Dieter Coppens en Kevin van het hartverwarmende Eén-programma ‘Down the road’ trekken hun winterjas aan en reizen tijdens De Warmste Week van het sprookjesachtige, Finse Rovaniemi naar België. Op zeven dagen tijd zal dit duo al liftend een tocht van 2.700 kilometer afleggen van de koudste plek naar de warmste plek van Europa: het provinciaal domein Puyenbroek in Wachtebeke.

Dit doen ze natuurlijk niet zomaar. Zo steunen ze twee goede doelen van De Warmste Week. Kevin koos voor Kom op tegen Kanker, een organisatie die veel voor hem betekent. Van dichtbij maakt hij mee hoe zijn mama vecht tegen deze vreselijke ziekte. Dieter wil dan weer zijn helden met downsyndroom in de kijker zetten. In ‘Down the road’ heeft Dieter mensen met het syndroom van Down beter leren kennen en wil daarom vzw Downsyndroom Vlaanderen steunen.

“Ik heb er heel veel zin in om er terug op uit te trekken met mijn vriend Kevin. ‘Down the road’ heeft mijn leven toch wel veranderd en ik hoop met deze actie hetzelfde te doen voor andere mensen”, vertelt Dieter Coppens.

Vanaf dinsdag 18 december is hun avontuur te volgen via een.be. Maandagochtend vertrekken Dieter en Kevin naar de woonplaats van de Kerstman, het stadje Rovaniemi. In het koude noorden van Finland start de volgende dag hun liftavontuur doorheen Europa. Het duo zou voor het einde van De Warmste Week moeten aankomen in het warme Wachtebeke. “Het belooft alvast een avontuurlijke en emotionele rollercoaster te worden met bijzondere momenten. Met een lach en een traan, maar vooral met veel genot en plezier.”

‘Down the snow’ is vanaf 18 december te volgen op een.be en alle sociale mediakanalen van Eén. Kijkers kunnen Dieter en Kevin steunen door te sms’en naar 4342 (1 euro per bericht) of een steunkaart te kopen via een.be.