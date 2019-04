‘Down The Road’ eindigt met een prachtige groepsknuffel (en de belofte van een derde seizoen) TK

09 april 2019

09u32 21 TV Gisterenavond waren we alweer aanbeland bij de laatste aflevering van ‘Down The Road’. De reeks van Dieter Coppens eindigde met een ballonvaart in Zuid-Afrika en een aandoenlijke groepsknuffel.

We zullen de reeks echter niet al te lang moeten missen, want de VRT maakte al bekend dat er een derde seizoen van het reisprogramma komt. Niet moeilijk, want het afgelopen seizoen haalde ‘Down The Road’ prima kijkcijfers. Gisterenavond stemden meer dan een miljoen mensen af op het programma.