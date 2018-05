'Dossier X' buigt zich vanavond over de Scarface-bende: "De feiten werden steeds gewelddadiger, de daders steeds roekelozer" SD

14 mei 2018

12u06 0 TV Een crimineel gekleed als Tony Montana uit de film 'Scarface', met Al Pacino in de hoofdrol. Een mens valt voor minder op. Het leverde de gewiekste en gevreesde roversbende die in 2011 de ene misdaad na de andere beging, de naam ‘Scarface-bende’ op. ' Dossier X' reconstrueert vanavond het verhaal van de bende.

Vanaf de nacht van 28 op 29 januari 2011 kregen verschillende politiediensten in West-Vlaanderen de ene melding na de andere over inbraken en diefstallen. Het was de start van een indrukwekkende reeks misdrijven. De feiten werden steeds gewelddadiger, de daders steeds roekelozer. Toen ze gingen tanken langs de E19 in Nijvel, werd één van hen gefilmd door een bewakingscamera. Hij was gekleed zoals het personage Tony Montana uit de film 'Scarface' uit 1983. De Scarface-bende was geboren.

De overval die de bende de das omdeed, vond plaats op 18 april 2011. Vijf gewapende leden overvielen in Zellik een vrachtwagenchauffeur, met als buit een hele partij aankoopbonnen ter waarde van 5 euro, van warenhuisketen Delhaize. Via enkele tips kon de politie één van de bendeleden aanhouden. Tijdens zijn verhoor weigerde hij te bekennen, maar vanuit de gevangenis belde hij met zijn kompanen. Een telefonie-onderzoek volgde, en zo konden de meeste andere daders worden gevonden.

De leden van de Scarface-bende kregen effectieve celstraffen van 5 tot 9 jaar. Ze waren verantwoordelijk voor zeker 40 misdrijven, soms met gebruik van wapens en vaak met veel geweld. Zoals meestal bij dit soort van overvallen weegt de materiële schade minder door dan het trauma waarmee de slachtoffers vaak nog jarenlang kampen. Enkele moedige slachtoffers getuigen over de angsten die ze doorstonden.

