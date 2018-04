"Don't mention the War, I Know Nothing, I'm From Barcelona": dit zijn de allerleukste momenten uit 'Fawlty Towers' DBJ

01 april 2018

08u00 2 TV Liefhebbers van de betere Britse comedy kunnen in het paasweekend terecht bij CAZ. Het kleine broertje van VTM zendt op zaterdag 'Black Adder' met Rowan Atkinson uit en op zondag 'Fawlty Towers' met John Cleese.

'Fawlty Towers' dateert uit de jaren 70 en werd in Engeland uitgeroepen tot het beste Britse televisieprogramma van de 20e eeuw. John Cleese is een volslagen paranoïde hoteleigenaar die zichzelf de hele tijd in problemen werkt. Dat de reeks nog niets van zijn glans verloren is, bewijzen de fragmenten hieronder.

1. Wanneer er brand in het hotel uitbreekt, verliest Basil totaal de controle “Fa-Fa-Fa-Fire!”. Hij krijgt het brandalarm niet meteen aan de praat en ook de brandblusser lijkt in Basils handen totaal niet gebruiksvriendelijk.

2. Als hoteleigenaar zou Basil vriendelijkheid hoog in het vaandel moeten dragen, maar wanneer hij door Mr. Hamilton in het bijzijn van de andere gasten wordt beledigd, draait Basil helemaal door.

3. In de laatste aflevering van het eerste seizoen staat Basil er helemaal alleen voor wanneer een grote groep Duitsers in het hotel komt overnachten. Basil probeert er alles aan te doen om de gasten op hun gemak te stellen en dat onder het motto: “Don’t mention the war!”

4. Klunzige Ober Manuel is er van overtuigd dat hij goed Engels spreekt, maar toch heeft hij volgens Basil nog wat oefening nodig. Zo wil Basil duidelijk maken dat er te veel boter op de schotels ligt “on those trays”, maar Manuel heeft iets totaal anders begrepen.

5. Keer op keer wordt Manuel door Basil beledigd. Zijn bekendste reactie was vaak “I know nothing.. I am from Barcelona..”