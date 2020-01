‘Doctor Who’ verrast fans met eerste zwarte Time Lord SDE

28 januari 2020

09u23

Bron: Mirror 0 TV Voor het eerst in de 57-jarige geschiedenis van ‘Doctor Who’ kregen kijkers afgelopen zondag een zwarte Time Lord te zien. Actrice Jo Martin neemt deze rol op zich, en staat daarmee naast de huidige Doctor, Jodie Whittaker.

Even recapituleren: The Doctor is een alien die de aarde probeert te beschermen en steeds reïncarneert wanneer hij sterft. Als dat gebeurt, komt hij in een ander lichaam terug. Vandaar ook de vele acteurs die al in de huid kropen van het personage: Peter Capaldi, David Tennant, Matt Smith en - de huidige Doctor en eerste vrouwelijke versie - Jodie Whittaker. Zij heeft nu voor het eerst een versie van haarzelf uit het verleden ontmoet, gespeeld door Jo Martin, een zwarte vrouw. Alweer een unicum in de reeks.

Fans waren eerst in de war door haar verschijning, maar scenarioschrijver Chris Chibnall geeft aan The Mirror meer uitleg: “Het belangrijkste is: ze is wel degelijk The Doctor. Het gaat hier niet om een soort parallel universum, er zijn geen trucjes. Jo Martin is The Doctor. Daarom gaven we haar op het einde van de aflevering ook dezelfde vermelding als we alle nieuwe Doctors geven wanneer je hen de eerste keer ziet.”

(Lees verder onder de foto.)

Mysteries

Het is niet helemaal duidelijk hoe Jo’s personage precies tussen alle vorige Doctors past. Fans merkten op dat ze bijvoorbeeld de Sonic Screwdriver niet herkende, wat zou suggereren dat ze ergens tussen de tweede Doctor (gespeeld door Patrick Troughton) en de derde (gespeeld door Jon Pertwee) zou komen. “Sommige van deze mysteries zullen beantwoord worden", verzekert Chibnall. “Maar zoals altijd bij ‘Doctor Who’ zorgen antwoorden soms ook voor nieuwe vragen. Het is allemaal heel bewust.”

(Lees verder onder de foto.)

Grote fan

Hij verklapt ook dat Jo geen flauw idee had dat ze auditie deed voor de rol van The Doctor. “We lieten haar lezen voor de rol - met geheime pagina’s die niet vermeldden dat ze The Doctor zou zijn. Maar ze is een grote fan van de show, dus ik denk dat ze het wel geraden had. Ik moest haar opbellen om haar het goede nieuws te vertellen, en ze was zo onder de indruk en blij. Heel wat familieleden zijn fans en ze hield het zo lang geheim. Niemand wist het.”

Reacties

Op Twitter regent het alvast enthousiaste reacties van fans. “Liefste ‘Doctor Who’. Bedankt om deze zwarte nerd en andere zwarte nerdy volwassenen en kinderen eindelijk een Doctor te geven die op ons lijkt. Je hebt geen idee hoe bijzonder dit was en hoe hard het me deed huilen. Laat haar alsjeblieft niet de enige zijn." Iemand anders schreef: “Hoe kon ik dit nieuws missen? Nu kan ik mijn dochters misschien wel verleiden om naar ‘Doctor Who’ te kijken!”

Dear @bbcdoctorwho @DoctorWho_BBCA Thank you for finally giving a Black nerd and other black nerdy adults and kids a Doctor who looks like us. You really dont know how monumental this was and how much it made me cry. Please don't let her be the only one ever. #DoctorWho UzamakiJ(@ UzamakiJ) link

Al is niet iedereen even blij met het nieuws. Sommige fans zuchten dat het vroeger allemaal toch beter was: “Van zodra er een vrouwelijke Dr. Who kwam, stopte ik met kijken. Ik houd van mijn mannen! Van sommige dingen moet je afblijven, zeker als je enkel ‘diversiteit’ wil promoten. Dat werkt gewoon niet. En ik ben helaas dus ook niet enthousiast over deze vrouwelijke zwarte Doctor.”