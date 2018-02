"Dit wou ik altijd al doen": Steven Van Herreweghe maakt na 30 jaar droom van kijker waar



TDS

14 februari 2018

20u05

Bron: VRT 0 TV Zaterdag zullen de Eén-kijkers misschien verbaasd opkijken bij de Lotto-trekking. Niet presentatrice Sophie Dewaele mag de winnende Lotto-cijfers bekendmaken, maar kijker Francois Herck uit Limburg. En daar zit Steven Van Herreweghe en zijn programma 'Van algemeen nut' voor iets tussen.

Francois Herck was ooit te gast in Kwidam én bij Luc Appermont in de Pak de poen show. Dertig jaar jaar geleden maakte hij van zijn televisieoptreden gebruik om de antenne te kapen: Francois vroeg toen live op tv om eens Eurosong of de Lotto te mogen presenteren.

“Ik had altijd graag eens Eurosong of de Lotto-trekking willen presenteren. Je maakt de mensen blij met die cijfers. Dat was mijn droom. Bij de RTBF is het ook een iets oudere man die dat al jaren doet", zegt hij. Hij kreeg echter nooit een antwoord op zijn zeer spontane sollicitatie.

Steven kan de tijd niet terugdraaien, maar wil zich in naam van de VRT verontschuldigen voor die nooit beantwoorde sollicitatie van Francois. En meer: hij heeft een verrassing van formaat voor Francois. Hij heeft het met De Nationale Loterij op een akkoordje gegooid. Zeer uitzonderlijk en voor de allereerste keer zal Francois Herck de officiële lottotrekking mogen presenteren op Eén. Nu zaterdag 17 februari neemt hij de presentatie over van Sophie Dewaele en zal hij voor vele honderdduizenden televisiekijkers zijn moment toch nog krijgen.

Waar is die fluoshort van Gert?

Steven onthult in de uitzending van morgen ook een goed bewaard geheim van Gert Verhulst: hij vond in het archief van de openbare omroep de kiem van zijn ondernemerschap terug. Want niet Samson was zijn eerste uiting van zijn ondernemerschap. Al een jaar eerder, in 1989, bracht een piepjonge Gert Verhulst zijn eigen kledinglijn uit. Hij was toen nog maar enkele maanden aan de slag bij de BRT. Gert ontwierp een eigen unieke jeansshort, in fluokleuren en met diamantschilfers in verwerkt.

Gert: “Het was een uniek concept en een zot idee. Maar opeens stond ik bij winkels te leuren met mijn broeken. Ik vind het nog altijd een topidee, maar het is dan wat verwaterd. Er bestaan er maar veertig van, en die moeten ergens in Vlaanderen terecht gekomen zijn. Maar ik heb er zelf geen enkele meer.”

'Van Algemeen Nut': elke donderdag om 20.35 uur op Eén.