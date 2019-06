‘Dit was Yasmine’: “Je zag dat haar levensvreugde weg was” TK

26 juni 2019

09u43 0 TV Gisteren was het tien jaar geleden dat Yasmine, in het echte leven Hilde Rens, uit het leven stapte. Eén eerde die droeve verjaardag met de documentaire ‘Dit Was Yasmine’, waarin vrienden en familie van Hilde vertelden over de zangeres en haar leven.

We kennen Yasmine vooral als zangeres en presentatrice. Maar het begon allemaal met haar passie voor zingen. Haar mama vertelt er meer over.

Hoe was Yasmine achter de schermen? Een zotte doos, die zich wel eens kon aanstellen. Ze vulde de kamer en ze kamde haar haren, speciaal voor tv.

De band tussen Yasmine en haar goede vriend en muzikant Eric Melaerts, dat was een prachtige vorm van liefde. Moeke en vake, zo noemden ze elkaar.

Hilde kon iemand het gevoel geven dat die de belangrijkste persoon op de wereld was. Ze was genereus in geven, maar ook in nemen, getuigen haar vrienden.

Eén van de bekendste hits van Yasmine is ongetwijfeld ‘Porselein’. Een nummer waarvan de tekst op haar lijf geschreven is, zo zeggen haar familie en vrienden.

“Het presenteren en autocue aflezen, daar was ze geen fan van. Maar alles daar omheen, dat vond ze wel leuk.” Dat zegt haar goede vriendin Martine Prenen.

Het ging moeilijk met Yasmine, dat zagen haar familie en vrienden maar al te goed. Maar dat ze die fatale beslissing zou nemen, hadden ze niet verwacht.

Ze is er altijd, Yasmine, Hilde. In kleine dingen, in momenten in het leven, in haar muziek. Een ode aan een prachtige vrouw, die we nooit zullen vergeten.