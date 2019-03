“Dit verandert alles”: Netflix lost eerste trailer ‘Stranger Things’ seizoen 3 TDS

In het tweede seizoen van ‘Stranger Things’ werd Will, na zijn verdwijning in de Upside Down, bezeten door het monster The Mind Flayer. Dit terwijl er nog steeds geen spoor was van Eleven. Uiteindelijk keerde Eleven terug en kwam alles weer goed na een hels gevecht tegen de Demogorgons. Maar in de laatste aflevering, terwijl de kinderen rustig op hun eerste bal stonden te dansen en zich van geen kwaad bewust waren, bleek The Mind Flayer nog altijd onder Hawkins te leven. Het derde seizoen speelt zich opnieuw af in Hawkins, Indiana, in 1985. De zomer is aangebroken en de kinderen hebben een zomerbaantje in het nieuwe winkelcentrum Starcourt Mall of genieten van hun zomervakantie. Maar hoe rustig zal deze zomer verlopen?