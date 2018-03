"Dit is misselijkmakend’: Temptation Island-meisjes geven gratis lipvergroting weg (en ondergingen er zelf ook één)



Kathleen Vervoort

13 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Wat je niet hebt, kóóp je." Dat is het motto van Yana (23) uit ‘Temptation Island’. En dus verloot de verleidster, die met ‘670 cc aan humor’ Pommeline de loef afsteekt, nu een lipvergroting onder haar fans. Straffe marketing - bedacht en betaald door schoonheidsklinieken - of gevaarlijk lichtzinnig gedrag? Dag Allemaal zocht het uit.

Pommeline zette de toon met een esthetische ingreep die live op het net te volgen was. En nu kunnen we spreken van een trend onder de vrouwelijke deelnemers aan ‘Temptation Island’. Vooral hun lippen worden aangepakt: die moeten dikker, voller en wulpser. Ze worden daarvoor benaderd door enkele ‘creatieve’ schoonheidsklinieken uit Nederland, die een mooie deal voor hen hebben. De verleidsters krijgen gratis een lipvergroting als ze in ruil reclame maken via hun sociale media. Twee meisjes, Megan en Yana, mogen zelfs een lipvergroting verloten onder hun volgers...

Verboden in belgië

Dat het steevast om Nederlandse schoonheidsklinieken gaat, is geen toeval. In ons land is het namelijk verboden om reclame te maken voor plastische chirurgie en cosmetische ingrepen. In Nederland mag dat wél, maar daar moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. Het beroep van ‘cosmetisch arts’ is er immers niet erkend. Dat maakt dat in principe ook een tandarts of veredelde schoonheidsspecialiste de injecties kan geven. Vorig jaar nog luidde de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie de alarmbel. Hun leden zouden om de haverklap mensen op consultatie krijgen met ernstige complicaties na niet goed uitgevoerde esthetische ingrepen.

Narcisten

"Ik ken dat soort schoonheids­klinieken", ­foetert Jeff Hoeyberghs. "Vaak zie je daar pas de dag zelf de zogenaamde arts die je onder handen neemt, en blijkt dat die geeneens Nederlands spreekt. Net nog zag ik zo’n kliniekje waar ze nu samenwerken met een Braziliaan. Hoe ze hem wettelijk correct te werk stellen, is mij een raadsel. In België zou het alleszins niet zo vlot lukken. En dat ze zo fel reclame maken en zélf de meisjes aanspreken, is misselijkmakend. Maar wat wil je, in Nederland mag het allemaal. Waar ik mij nog meer vragen bij stel, zijn die meisjes zelf. Dit is een enorm narcistische generatie, bij een derde van hen draait het louter om uiterlijk vertoon. Wanneer ik zo iemand over de vloer krijg, weiger ik elke medewerking, want dit stopt nóóit."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN