"Dit is geen rapport, dit is een bloedbad" - Pukkelpopper moet festival verlaten om slechte punten KV

23u16

Bron: VTM 0 VTM Tomas De Soete kreeg de ondankbare taak om Vics festivaldag te verpesten. TV In 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' schakelden de ouders van student Vic presentator Jens Dendoncker in om hun zoon een lesje te leren voor zijn slecht rapport. En klankman Pascal bakte Tom Waes een koekje van eigen deeg.

Wat een heerlijke festivaldag op Pukkelpop moest worden, draaide voor student Vic op een sisser uit. Op vraag van Jens onderbrak Tomas De Soete immers zijn aankondiging van Steak Number Eight om Vic stante pede weer huiswaarts te sturen.“Dit is geen rapport, dit is een bloedbad,” zei De Soete wanneer die de puntenkaart van Vic onder ogen kreeg. “Er was een duidelijke afspraak met je ouders: slecht rapport, geen Pukkelpop," klonk het.

“Ik denk dat je de ernst van de situatie niet beseft,” aldus De Soete, die een lachende Vic op het podium riep en diens festivalbandje vakkundig doorknipte onder toezicht van het grote publiek. Pas dan drong het tot Vic door: het feestje zat erop... De verbouwereerde jongeman werd door veiligheidsagenten weggeleid en overgeleverd aan zijn ouders die hem in de coulissen opwachtten.



Pascal Braeckman, de vaste klankman van Tom Waes vond het dan weer tijd om zijn goede vriend te wijzen op de gevaren van verkeersagressie. Waes, zelf niet vies van een agressieve rijstijl, kroop dit keer zelf in de wagen bij een vloekende en tierende bestuurder... met pijnlijke gevolgen.