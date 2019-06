'Dierendokters 24/7' volgt paardenmiskraam KD

20 juni 2019

00u00 0 TV De cameraploeg van 'Dierendokters 24/7' strijkt vanavond neer in de paardenstallen van de Gentse faculteit Diergeneeskunde. De fokmerrie Rubini heeft een dood veulen in haar baarmoeder dat zowel met de voor-als achterpoten vastzit in het geboortekanaal. Het wordt een zware uitdaging om het veulen uit de merrie te krijgen.

In de snijzaal van de afdeling Morfologie moeten de studenten van de tweede bachelor dan weer een kat dissecteren en volgens een stappenplan de organen en structuren terugvinden. We volgen ook enkele studenten in het 'Dispensarium', een kleine eerstelijnskliniek in het centrum van Gent. Het werd opgericht voor mensen die de normale diergeneeskundige zorg voor hun huisdier niet kunnen betalen.