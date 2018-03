"Die scheldpartijen in het begin waren snoeihard": Govert Deploigne blikt terug op zijn tijd als Benny in 'Familie' Frederik Velghe

06 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Roel Vanderstukken (41) is terug als Benny in ‘Familie’. En neemt zo de fakkel weer over van Govert Deploige (44), die Roel drie maanden lang verving. Een ondankbare taak, zo bleek: "Die scheldpartijen in het begin waren snoeihard", zegt Govert.

Dik drie maanden geleden was het, toen Govert een telefoontje kreeg vanuit de kantoren van productiehuis TV Bastards. Aan de andere kant van de lijn, een licht paniekerige stem die vroeg of hij in zeven haasten kon invallen voor Roel, die op dat moment onder het mes ging na z’n hartinfarct. Govert zei ja, werd Benny en begon aan wellicht één van z’n moeilijkste opdrachten ooit.

"Het is alleszins een rollercoaster van emoties geweest", zegt Govert. "Ik werd er vrij abrupt ingesmeten, hé. In het begin stelde ik me al eens de vraag 'Wat zit ik hier te doen?'"

