'Die Huis' wordt weer 'Het Huis' en verwelkomt Theo Francken MC

08 augustus 2019

00u00 0 TV Na twee seizoenen 'Die huis', waarbij Eric Goens zijn gasten liet overvliegen naar Zuid-Afrika om er 24 uur in zijn villa samen te leven, keert de reportagemaker weer terug naar de thuisbasis. In de buurt van Leuven ontvangt hij dit najaar voor Eén acht interessante bekende Vlamingen voor een nieuw seizoen van, jawel, 'Het huis'.

Komen al langs: zanger Willy Sommers, die een compleet nieuwe jeugd beleeft, tv-vedette James Cooke, Miss België 1987 en gewezen VTM-gezicht Lynn Wesenbeek, en zanger-presentator Niels Destadsbader. Ook N-VA-politicus en ex-staatssecretaris Theo Francken logeert 24 uur in 'Het huis', al moest Goens daarvoor wel enkele verschuivingen in het opnameschema doorvoeren. Dat Wout van Aert ook één van de gasten is, maakte de reportagemaker eerder zelf al bekend in 'Vive le vélo'. Alleen was de renner toen nog niet bijzonder ongelukkig ten val gekomen, en moesten ook daarvoor opnamedata worden herschikt. De nieuwe reeks van 'Het huis' wordt later dit najaar uitgezonden.