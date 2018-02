"Die blonde kan mij krijgen": Goedele Liekens en Tim blikken terug op 'Temptation' TDS

23 februari 2018

10u47

Bron: VIJF 0 TV Geen programma dat zoveel over de tongen gaat als Temptation Island, aan de koffiemachine, op café of online. Daarom krijgt het grote feest der verleiding dit voorjaar een digitaal staartje met 'Goedele on Top'.

In ‘Goedele on Top’ - enkel te bekijken via vijf.be - praat Goedele na met de meest markante kandidaat uit de aflevering van die avond. Zowel koppels als vrijgezellen klappen uit het bed. Deze keer was Tim - de vriend van Deborah - te gast bij Vlaanderens meest bekende seksuologe. “Ik heb al 500 à 700 vrouwen in bed gehad”, zeg Tim onder meer op de zetel.

Je kan de volledige aflevering van 'Goedele on Top' bekijken op de website van VIJF, of via deze link.