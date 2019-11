‘Dertigers’ en twee andere VRT-reeksen genomineerd voor Gouden Roos SDE

06 november 2019

15u08 0 TV Op 1 december zullen de Rose d’Or Awards plaatsvinden in Londen, een Europees prijzenfestival dat amusementsprogramma’s op televisie in de bloemetjes zet. Zonet werden de nominaties bekendgemaakt, en ook drie Belgische televisieprogramma’s maken kans op zo’n prestigieuze Gouden Roos.

De Rose d’Or Awards zijn zowat de belangrijkste Europese prijzen in televisieland. De awardshow, die in 1961 voor het eerst in Montreux, Zwitserland, georganiseerd werd, vindt dit jaar al voor de 58ste keer plaats. Vooral de VRT mag erg blij zijn met de nominaties. Maar liefst drie programma’s van de openbare omroep kwamen op de shortlist te staan: ‘Dertigers’, ‘Nachtraven’ en ‘#Instaverliefd’.

‘Dertigers’ dingt in de categorie ‘soap of telenovela’ mee naar een Gouden Roos. De tv-show over een groepje van zes vrienden dat worstelt met de overgang naar het volwassen leven, werd bij ons op Eén uitgezonden. Een tweede seizoen is in de maak en ook Nederland maakt een eigen versie.

‘#Instaverliefd’ gaat de strijd aan in de categorie ‘sociale media videoserie’. Het is de eerste fictiereeks die speciaal ontwikkeld en gemaakt werd om op Instagram te volgen. De serie gaat over vier jongeren die hun gebrek aan succes in de liefde beu zijn en daarom een online dating-wedstrijd organiseren.

‘Nachtraven’, een programma van De Mensen, gaat over kinderen die door het mysterieuze wezen de Nachtraaf worden meegenomen voor een spannend avontuur in de nacht, op een locatie waar je ’s nachts niet mag komen. Daar voeren ze spannende opdrachten uit en vechten ze tegen de opkomende vermoeidheid. De reeks werd onlangs ook genomineerd voor een Emmy Award.

Of de programma’s hun nominatie kunnen verzilveren, weten we op 1 december.

Fantastisch nieuws! #Dertigers is genomineerd voor een @RosedOr 2019 in de categorie 'soap or telenovela'. Onze Instagramreeks #Instaverliefd is genomineerd in de categorie 'social media video series'. 🎉🎉 Proficiat!



De awards worden uitgereikt op 1 december in Londen. pic.twitter.com/DUts5SiP6r één(@ een) link