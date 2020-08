'Dertigers'-actrice wordt 'Karrewiet'-gezicht DBJ

26 augustus 2020

06u22 0 TV Amber Janssens (24) wordt nieuwsanker bij 'Karrewiet'. De actrice uit 'Dertigers' en 'Geub' vervoegt vanaf 1 september Jelle Mels (27) en Mariam El Mandoudi (31) bij het jeugdjournaal van Ketnet.

"Ik ben benieuwd, maar ook best zenuwachtig", blikt de Brusselse vooruit. "Je weet immers nooit hoe de kinderen je gaan ontvangen." De actrice, die ook een journalistiekopleiding volgde en al sinds maart achter de schermen meedraait bij 'Karrewiet', werd al overladen met tips door haar collega's. "Ze hebben me vooral aangeraden dat alles wat ik zeg en schrijf dicht bij mezelf moet liggen, omdat de kijkers dat voelen. Daar ga ik dan ook op proberen te letten." Naast haar nieuwe job bij 'Karrewiet' blijft Janssens ook meespelen in 'Dertigers'. Volgend voorjaar is ze te zien in het derde seizoen. "Een voorkeur voor journalistiek of acteren heb ik niet. Het liefst wil ik ze blijven combineren.”