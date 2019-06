Exclusief voor abonnees ‘Dertigers’-acteur Tom Dingenen: “Ik krijg regelmatig berichten van vrouwen, maar ik ben geen flierefluiter”



13 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 TV In ‘Dertigers’ speelt Tom Dingenen Bart, een rasechte playboy, maar in het echte leven is hij een trouwe echtgenoot. Al is dat meteen ook het enige verschil met zijn eigen gezinssituatie. “Inez vond het heel bizar om mij met een andere vrouw en twee kinderen te zien”, vertelt de populaire acteur deze week in Story.

Zijn recente rol als playboy Bart in ‘Dertigers’ betekende voor Tom Dingenen zijn grote debuut op het tv-scherm, maar acteren was eigenlijk zijn kinderdroom. Zijn nonkel Frank Dingenen – bekend van de tv-programma’s ‘Meester, hij begint weer!’ en ‘Videodinges’ – was zijn grote voorbeeld. “Frank is de broer van mijn vader. Als kind was ik gek op hem”, vertelt Tom. “Hij was toen heel bekend en dat maakte me fier. Ik ging vaak naar zijn optredens en op familiefeesten bootste ik zijn typetjes na. Ik heb zelfs meegezongen in zijn achtergrondkoor bij Tien om te Zien, en op mijn twaalfde speelde ik mee in zijn VTM-­programma Meester. Maar ik zie hem nog maar één keer per jaar, met Kerstmis. De laatste keer beloofde hij dat hij naar Dertigers zou kijken. Ik ben benieuwd wat hij ervan vond!”

