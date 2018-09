Denise (25) uit ‘Bake Off viel vorig jaar 50 kilo af: "Met al die taartjes... Logisch dat zij dik is, dachten mensen" Kathleen Vervoort

20 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal TV 'Ik ben een schoolvoorbeeld van hopeloos diëten', zegt Denise Kuppens (25) uit 'Bake Off Vlaanderen'. Vandaag een ranke verschijning, maar tot vorig jaar was dat anders. Een gastric bypass bleek de enige oplossing.­

Wim Opbrouck ­herhaalt het graag: Denise verloor vorig jaar vijftig kilo en experimenteert nu met suikervrij gebak. ‘Zo moest ik mijn hobby toch niet opgeven’, vertelt ze. ‘Bakken is immers mijn moment van ontlading. Even alle stress van me afschudden. Dat heb ik tijdens ‘Bake Off’ eens te meer ontdekt.’ 

Het lijkt nochtans een race tegen de klok in die ‘Bake Off’- tent, da’s toch stressvol? 

Net daarom. Voorheen speelde ik met het idee om een eigen zaak te starten. Een theehuisje met ‘gezond’ gebak. Niet te veel suikers, wat gebakjes zonder gluten of een veganvriendelijke taart. 

Maar dat zie je niet meer zitten?

Eigenlijk niet. Dankzij ‘Bake Off’ heb ik ingezien dat net het vrijblijvende zo fijn is. Nu bak ik wanneer ik wil, en niet omdat het moet onder tijdsdruk. Zoals de kijker wellicht al gemerkt heeft: timemanagement is niet mijn sterkste kant. 

Wat doe jij van werk?

Ik begeleid jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, de meesten van hen hebben feiten gepleegd. Wij zoeken uit waar het misliep en hoe ze problemen in de toekomst kunnen vermijden. Door gesprekken, maar soms bak ik ook met die gasten. Dan maken we cupcakes of taart om zich bijvoorbeeld te excuseren bij iedereen die ze teleurstelden. En wie weet krijgen ze de ­bakmicrobe ook te pakken. 

Maar zelfs suikervrij lekkers lijkt een dwarsligger als je moet lijnen. 

Tja, ook al gebruik je minder suiker of vet, het blijft nog altijd een dessert, een extraatje om jezelf te belonen. Maar na drie van die ‘gezonde’ gebakjes zie je het al op de weegschaal. 

Jij viel vorig jaar dus vijftig kilo af. 

Dankzij een gastric bypass. Eerst was ik er niet voor te ­vinden. Nu zie ik het als één van de beste beslissingen van mijn leven. Ik heb een nieuwe start gekregen, dat geeft moed om vol te houden. 

Voorheen lukte dat niet? 

Ik ben een schoolvoorbeeld van hopeloos diëten. Als kind woog ik al te veel. Ik heb van alles geprobeerd: Weight Watchers, een smoothiedieet, noem maar op. Tot ik op mijn achttiende besloot om vrede te nemen met mijn rondingen. ‘Dit is hoe ik ben en daar ben ik trots op.’ 

Vanwaar dan die ommezwaai? 

Mijn gezondheid leed eronder. Ging ik uit met vriendinnen, dan maakte ik mij vooraf al zorgen over de pijn die ik in mijn knieën en voeten zou voelen. Da’s niet normaal, hé. Maar het was uiteindelijk de huisarts die zei dat m’n gewicht écht niet meer gezond was. Dat wilde ik niet, ik wou gezond zijn. 

Gaat dat samen met je bakhobby? 

Die reactie krijg ik vaak. Ook over mijn maagverkleining. Dan zag je de mensen denken: niet moeilijk dat die zo dik is, met al die taartjes! Terwijl ik er zelf amper van eet. Ik bak vooral voor anderen. Alleen als ik ­cupcakes voor vrienden bak, durf ik er eentje op te eten. 

Bak jij vaak? 

Minstens twee keer per week. Ik maak al eens een gezond tussendoortje voor mijn vriend en mezelf, eentje waarvan ik wéét wat erin zit, in plaats van een koek uit de supermarkt.