“Deep State opent onze ogen”: acteur Walton Goggins over waarom je het tweede seizoen ab-so-luut moet zien

24 mei 2019

08u00 0 TV De strijd tussen goed en kwaad woedt onafgebroken in het tweede seizoen van spionagethriller Deep State en de vraag wie er aan het langste eind trekt zal ook jou de komende dagen aan het scherm kluisteren. Waarom we beslist moeten kijken? Niemand minder dan de Amerikaanse klasbak Walton Goggins geeft het antwoord.

Toen de Amerikaanse acteur Walton Goggins – die we kennen als detective Shane Vendrell uit politieserie The Shield (2002-2008), als The Sheriff uit western The Hateful Eight (2015) en als bad guy Mathias Vogel uit avonturenfilm Tomb Raider (2018) – gevraagd werd voor het tweede seizoen van spionagethriller Deep State was hij op vakantie met zijn gezin in Italië. Toch duurde het niet lang voor hij zijn tanden in het script zette en zich ontpopte tot Nathan Miller, die als fixer werkt voor de ‘deep state’. Daags nadien al verdiepte hij zich in een Romeinse koffiebar aan de wereldberoemde Piazza Navona in de bloedstollende actiethriller.

Wat maakte dat je de rol onmiddellijk aanvaardde?

“Ik wilde me de kans niet laten ontglippen om de enige Amerikaan in de kamer te zijn. (lacht) Nee, serieus nu: de mogelijkheid om met mensen van over de hele wereld samen te werken en van gedachten te wisselen in een land ver van mijn eigen woonplaats, kon ik gewoonweg niet laten schieten. Ik ben dol op reizen en hou ervan om mensen te ontmoeten met andere perspectieven dan de mijne. Bovendien bedwelmt de visuele kracht van Deep State je als kijker meteen, van bij het begin word je meegezogen in een verhaal over de wereld waarin wij leven. Je wil weten waar dit naartoe gaat, je kan niet anders.”

Als fixer voor de deep state heb je je vast grondig moeten voorbereiden. Hoe deed je dat?

“Regisseur Matthew Parkhill gaf me een lijstje met boeken om te lezen, zoals The Looting Machine. De titel (‘de plundermachine’, red.) zegt het al: het boek zoomt in op de negatieve effecten van de hernieuwde belangstelling voor Afrikaanse grondstoffen. Daarnaast las ik ook een lijvig werk over de geschiedenis van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en bekeek ik de door Al Jazeera geproducete documentaire The Orphans of the Sahara, over de gedwongen ballingschap van de Toearegbevolking in Niger en Mali. Ook belde ik met een paar vrienden die politiek actief zijn, zowel voor als achter de schermen. Zeer inspirerend allemaal, ik heb op korte tijd veel bijgeleerd.”

Politiek van de bovenste plank

Het eerste seizoen speelt zich af in het Midden-Oosten, het tweede in Afrika. Welke verschillen zijn er als je het verhaal tegen het licht houdt?

“Het eerste seizoen focust sterk op oud-spion Max Easton, pas op het einde word je met het begrip ‘deep state’ geconfronteerd. In seizoen twee word je van bij het begin in die deep state gezogen en kom je te weten wie erbij betrokken is en wat de gevolgen zijn. Wat de personages doen, wordt veel belangrijker dan wat ze zeggen. Matthew toont op visueel meesterlijke wijze wat de personages innerlijk drijft, dat is prachtig om te zien.”

Waarom is het zo belangrijk dat het tweede seizoen van Deep State wordt bekeken?

“Het tweede seizoen is niet alleen visueel overweldigend en tegelijk razend spannend, het toont ook politiek van de bovenste plank. Series als Homeland en House of Cards proberen dit ook, dat klopt, maar wat Matthew Parkhill in Deep State doet is anders. De reeks toont niet alleen hoe mensen persoonlijk geraakt worden, maar ook wat het effect daarvan is op de wereldpolitiek. Ik ben geen complotdenker – en Matthew trouwens ook niet – maar ik ben er wel van overtuigd dat we niet alles weten en dat er achter de schermen beslissingen genomen worden die soms erg positief en soms heel negatief uitdraaien. Je krijgt te zien dat er naast zichtbare ook onzichtbare krachten aan het werk zijn, en dat is belangrijk: Deep State opent onze ogen.”

Onvoorwaardelijk vertrouwen

Met welk gevoel stond je op de Deep State-set?

“We filmden in een land op 18.000 kilometer van de plek waar ik woon, met acteurs en actrices die ik voor het eerst ontmoette en die ik onvoorwaardelijk moest vertrouwen en zij mij, en het was precies zoals ik had gehoopt: ik heb vrienden gemaakt én heb mijn tijd nuttig besteed. Met Deep State hebben we een statement gemaakt, en daar ben ik echt trots op. Daar ben ik op dit moment op zoek naar in mijn carrière.”

Was het niet lastig voor je dat je pas instapte in het tweede seizoen?

“Eigenlijk niet, het was niet de eerste keer dat ik dit meemaakte, dus dat hielp. Als acteur wil ik bovenal doordringen tot de kern van mijn personage, en wil ik de wereld die gecreëerd werd in seizoen 1 en de grenzen die bepaald zijn voor ik erbij kwam respecteren. Daarnaast gaf ik mezelf de vrijheid om me de serie eigen te maken, op een manier die niet zozeer mezelf maar het volledige verhaal dient. Na een paar dagen voelde ik die verantwoordelijkheid niet meer van het dragen van een toorts die in het eerste seizoen werd aangestoken.”

Je hebt al met heel wat grote namen samengewerkt. Wat is je wildste droom als acteur?

“Een samenwerking met Paul Thomas Anderson (Amerikaanse regisseur, bekend van films als Magnolia en There Will Be Blood, red.) zou ik niet afslaan. Maar ik wil dit op geen enkele manier krampachtig afdwingen. Ik heb het geluk dat ik momenteel met Danny McBride, Jody Hill en David Gordon Green – die ik tot mijn beste vrienden reken – kan samenwerken voor de komische HBO-serie The Righteous Gemstones. Ook op de serie The Unicorn ben ik erg trots. Eind deze zomer komt dan weer de film Them That Follow uit, waarin ik aan de zijde van de Britse actrice Olivia Colman speel. Ik voel me een gefortuneerd man.”

