'Debsy' uit 'Influencers' reageert op slechte commentaren: "Ik kan het wel relativeren"

15 maart 2020

"Een parade van grotesk karikaturale personages" en "doodgeboren", zo fileerde onze recensent Jelle Brans vorige week de première van 'Influencers', het nieuwe sketchprogramma van VIER. En hij was niet alleen: de kritieken waren over bijna de hele lijn vernietigend. Acteur Stijn Steyaert, die in de huid van Debsy kruipt, reageert nu in Het Nieuwsblad op de negatieve commentaren.

Vanavond zendt VIER de tweede aflevering van ‘Influencers’ uit, een sketchprogramma waarin ‘op humoristische wijze ‘ de draak wordt gestoken met zogenaamde trendsetters op sociale media. Maar of daar nog veel mensen op zullen afstemmen, valt af te wachten. De recensenten waren er niet echt over te spreken, en ook op sociale media waren de meningen duidelijk: “Ik weet niet wat dit was, maar niets goeds”, klonk het onder meer. “Mijn haar komt hiervan recht te staan”, aldus iemand anders.

Iedereen die Influencers zag op vier terwijl ze op Café De Mol aan het wachten waren: pic.twitter.com/2bKlciOKHq v i k j e(@ _ViktoorC) link

Stijn Steyaert, die in de huid van de niet-zo-snuggere influencer Debsy kruipt én de sketches mee bedacht, laat het echter niet aan zijn hart komen. “Ik ben gevoelig voor negatieve commentaren, maar kan die toch relativeren”, klink het in Het Nieuwsblad. “Ik ben er zeker van dat de reeks nog kan groeien. Het is ook niet de eerste keer dat een programma van Bart niet vanaf minuut één gesmaakt wordt. Het Geslacht De Pauw was voor veel mensen wennen. Voor Willy’s en Marjetten werd destijds zelfs een petitie opgestart om dat programma van de buis te krijgen. Terwijl het nu haast een cultstatus heeft bereikt.”