'Deadliest Catch'-boot kapseist: drie doden

10 januari 2019

15u10

De Mary B II, de vissersboot bekend van de Discovery Channel-show 'Deadliest Catch: Dungeon Cove' is gekapseisd. Hierbij kwamen drie vissers om het leven.

Het schip kwam in zwaar weer terecht en raakte door de metershoge golven in de problemen toen het de Yaquina Bay in de Amerikaanse staat Oregon probeerde te doorkruisen. Hulp van de kustwacht kwam te laat. Discovery Channel heeft aan Fox News laten weten dat de overleden bemanningsleden niet voorkomen in de serie.

De zender laat in een verklaring weten diep bedroefd te zijn door het nieuws. “We voelen ons onderdeel van de krabbenvissersgemeenschap. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hun families en de hele gemeenschap in deze moeilijke tijd.” Het programma ‘Deadliest Catch’ volgt een aantal vissersboten tijdens het krabseizoen op de Beringzee.