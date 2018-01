'De zonen van Van As' zijn terug met een nieuw seizoen (en er zijn een heleboel nieuwe namen bij) DBJ

24 januari 2018

16u08

Vanaf woensdag 7 februari begint de nv Van As aan een nieuw werkjaar. Dan gaat seizoen 4 van de succesvolle comedyreeks 'De Zonen van Van As' van start. Niet op zondag zoals vorig seizoen, maar midden in de week. Dit jaar duiken er bovendien nieuwe kleurrijke figuren op, op en rond de werf van de afbraakfirma.

Grootste blikvanger is Zjang, gespeeld door Sam Louwyck. Ook Sid Van Oerle (Kobe uit Thuis) is een nieuwkomer in de cast. Ten slotte wordt de rol van Maaike Cafmeyer uitgebreid en keert Kevin Van As (Jonas Van Geel) terug uit Australië.