'De Zonen van Van As' belanden in stripteaseclub SD

06 maart 2018

15u09

Bron: Medialaan 0 TV 'De Zonen van Van As' lijken woensdagavond wel op 'Temptation Island' te belanden. Eddy (Jan Van Looveren) en Herman (Peter Thyssen) worden getrakteerd op een avondje uit door de louche zakenman Rafaël Kliefhout (Axel Daesseleire). Compleet met mooie, bereidwillige dames, paaldanseressen en zelfs wat lijntjes coke.

Gaan Herman en Eddy door de knieën voor al dat lekkers? En raken ze daarmee weg zonder dat hun vrouwen Rita (Els Béatse) en Martine (Tania Kloek) daar lucht van krijgen? Voor minstens één Van As zal de avond verstrekkende gevolgen hebben. Terwijl haar vader aan het vieren is, toasten Linde (Rilke Eyckermans) en Dick (Ben Segers) samen met Opa Frans (Jaak Van Assche) en zijn vriendin Maïda (Bo Bojoh) op de volgende generatie Van As, nu heel de familie weet van Linde’s zwangerschap.

'De Zonen van Van As' woensdag om 20u30 bij VTM