‘De zonen van Van As’-actrice Els Béatse maakt in 'Thuis' haar intrede als Kristel HL

24 september 2019

00u00 0 TV Vanavond maakt een nieuw personage haar intrede in 'Thuis'. Nieuwkomer Kristel wordt vertolkt door Els Béatse (46), die vooral bekend werd door haar rol als Rita in de VTM-serie 'De zonen van Van As'.

"Ik was verrast toen de makers me contacteerden voor deze rol, waarvoor ik geen auditie moest doen", zegt de actrice, die getrouwd is met acteur en tv-gezicht Jan Van Looveren (51). "Zo aan een job geraken is natuurlijk veel leuker dan wanneer je een slopende screentest met concurrenten moet afleggen. Hoe ze bij mij terechtkwamen? Dat hebben ze me niet gezegd, maar ik vermoed dat het te maken heeft met mijn theaterwerk. Enkele maanden geleden ben ik van start gegaan met de tournee van 'Huisvrouwenmonologen', een theaterstuk met 'Thuis'-actrices Myriam Bronzwaar (Julia) en Tina Maerevoet (Paulien). Er kwamen toen ook een paar collega's en een scenarist van 'Thuis' kijken. Wellicht kregen ze daar het idee om mij voor deze rol te vragen. Toen ik Tina vertelde dat we collega's zouden worden, was ze verwonderd. Dus van enige voorspraak was geen sprake. Ik speel Kristel, een vriendin van Karin. Maar al bij haar eerste bezoek ziet de kijker dat ook Tom in haar geïnteresseerd is. Kristel gaat de boel wat oppoken in het advocatenkantoor.”

'Thuis’ om 20.10 uur op Eén.