‘De zomer van’ sluit elke aflevering af met een optreden: "We gaan voor het grootste festival aan zee" Mark Coenegracht

30 juni 2020

00u00 0 TV Vanaf midden juli pakt VTM uit met het dagelijkse 'De zomer van'. Daarin volgt Eric Goens (51) bekende Vlamingen in wat ook voor hen een uitzonderlijke zomer is. Het programma wordt elke avond afgesloten met een optreden van een Vlaamse artiest. "Willens nillens zorgen we voor het grootste zomerfestival aan zee", aldus de reportagemaker.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau (27), het nieuwe Samson-baasje Marie Verhulst (24) en judoka Dirk Van Tichelt (36) mogen de spits afbijten in 'De zomer van'. En met in totaal 24 optredens aan zee eindigt elke aflevering met een muzikale noot. "In deze voor de Vlaamse artiesten barre tijden gaan wij voor het grootste festival aan de Belgische kust zorgen", belooft Eric Goens, die op een rist toppers kan rekenen (zie kader).

Historisch podium

Om alles coronaproof te laten verlopen, krijgen Goens en co de medewerking van badstad Koksijde. Ze kunnen ook terecht op de Normandie, een amfibieboot die in de Tweede Wereldoorlog nog diende om geallieerden te ontschepen. "Op het voordek gaan onze artiesten optreden, op het achterdek staat een enorme geluidsinstallatie", verduidelijkt Goens. "Voor alle duidelijkheid: alle artiesten zullen live zingen. Twee weekends lang gaan we met die boot van 's middags tot 's avonds met onze muzikale gasten concertjes brengen terwijl we over het strand rijden. Als het moet omdat fans plots hun bubbel niet meer zouden respecteren, kunnen we ook de zee in gaan. Zo kunnen we mogelijke drukte steeds in goede banen leiden."

Mobiel restaurant

De bedoeling is dat iedereen aan de kustlijn van Sint-Idesbald langs Koksijde tot Oostduinkerke kan genieten van die optredens. "En zo geven we onze artiesten een onverhoopt optreden aan de kust, met hopelijk een strand vol fans", aldus Goens. Het "poepsimpele idee" kreeg veel positieve reacties. "In normale tijden zou dat minder evident zijn geweest. Nu zal dit voor héél veel artiesten het eerste en meteen ook enige optreden zijn van deze zomer. Dat kunnen dus best een paar fijne feestjes worden."

Goens heeft ook nog een culinaire verrassing voor de bekende Vlamingen en de kijkers. "Naast onze boot vol Vlaamse artiesten, trekken we met onze Brasserie De Bubbel, een mobiel restaurant, naar de meest onmogelijke plekken. Zo hebben we met Regi (44) getafeld in het midden van het Sportpaleis en met Laura Tesoro (23) hebben we op het grasveld van VTM een barbecue gehouden. Aan boord hebben we een bed, een keukentje, een tafel en stoelen... We kunnen zowel naar het Atomium gaan als naar de vloedlijn aan de Belgische kust. Het wordt de perfecte afsluiter van hun passage."

Van Ingeborg en Bazaar tot De Romeo's en Tourist LeMC

Om elke aflevering van 'De zomer van' muzikaal af te sluiten, kan Eric Goens rekenen op tal van Vlaamse artiesten die hun opwachting maken op de amfibieboot Normandie. Deze namen mag je al zeker verwachten op het strand van Koksijde:

Op 4 juli

Ingeborg (vanaf 11 uur), De Romeo's (13.30 u.), Laura Tesoro (15.30 u.) en Gers Pardoel (17.30 uur)

Op 5 juli

Marie Verhulst en Samson (vanaf 11 uur), Christoff (13.30 uur), Bazaar (15.30 u.) en Mama's Jasje (17.30 u.)

Op 6 juli

Onder meer Ibe en Hooverphonic.

Op 20 juli

Onder meer Tourist LeMC en Natalia.

Op 21 juli

Onder meer The Starlings, Bart Kaëll en Willy Sommers.

Indien de weersomstandigheden echt tegenzitten, worden de optredens met een week uitgesteld.