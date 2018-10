“De vrouwen zijn het betere wild”: Staf en Mathias Coppens testen wie het beste jachtinstinct heeft (+ wat je niet zag op tv) KD

25 oktober 2018

21u45

Bron: VTM 0 TV In de aflevering van ‘Het Lichaam van Coppens’ van vanavond zagen we hoe Staf en Mathias zich gewillig in een konijnenpak hesen om het jachtinstinct van de BV-mannen en -vrouwen te testen. Een rondje paintball blijkt de ideale manier om de strijd tussen beide geslachten voor eens en voor altijd te beslechten.

Staf en Mathias willen testen of mannen betere jagers zijn dan vrouwen. Zoals vroeger wel werd beweerd. En wat blijkt? Het klopt. De mannen raakten de twee konijntjes vaker dan de vrouwen. Al hadden de mannen met politieagent Andy Peelman in hun rangen natuurlijk wel een groot voordeel. Hij wordt wat later samen met Laura Tesoro zelf tot een konijntje omgetoverd. Het ideale moment voor Staf en Mathias om wraak te nemen.

Niet op tv: Mobile Eye Tracking Device van de KUL.

Staf en Mathias lieten al hun gasten een speciale bril opzetten van het Mobile Eye Tracking Lab van de KULeuven. Met die bril konden ze volgen waar de blik van de bekende gast op viel. Als er vervolgens een bloedmooie doktersassistente enkele vragen kwam stellen, was de vraag naar wat zowel de vrouwen als de mannen zouden kijken. Eline De Munck had alvast opvallend veel oog voor het kruis van Staf.

De aankondiging van dat stukje tv was niet vatbaar voor uitzending. “Het Mobile Eye Tracking Lab van de KU Leuven”, blijkt een hele mondvol voor Mathias. Plots is hij iets minder communicatief dan anders. De opname die avond duurde daardoor veel langer dan verwacht, laat VTM weten.