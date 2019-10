‘De Twaalf’ nog voor eerste uitzending verkocht aan het buitenland MVO

15 oktober 2019

06u32

Bron: VRT 0 TV Nog voor de eerste aflevering is uitgezonden in de nieuwe Eén-reeks ‘De Twaalf’ al verkocht in het buitenland. Het is uniek dat een reeks verkocht wordt aan diverse platformen en omroepen in verschillende regio’s wereldwijd, in plaats van aan slechts één partij voor wereldwijde vertoning. En dat voor er nog maar 1 minuut van de reeks is uitgezonden.

In Cannes is zopas MIPCOM, de grootste televisiebeurs wereldwijd, van start gegaan. Internationale distributeur Federation Entertainment zet er ‘De Twaalf’, de nieuwe fictiereeks van Eén en Eyeworks, in de etalage, maar ondertussen zijn de uitzendrechten al wereldwijd uitverkocht. Zo zal de reeks onder andere te zien zijn in Australië, Nieuw-Zeeland, Spanje en Frankrijk.

Vorige week tijdens CONNeXT in Gent kondigde het fictieplatform ‘Walter Presents UK’ (een samenwerking met het Britse Channel 4) ook al aan dat ze de rechten op ‘De Twaalf’ hadden verworven voor het Verenigd Koninkrijk.

Het verhaal

‘De Twaalf’ is een hedendaagse karakterreeks die draait rond een volksjury in een Belgisch assisenproces. Twaalf burgers worden opgeroepen als juryleden van een ophefmakende moordzaak. Ze moeten beslissen over de schuld of onschuld van een gerespecteerde schooldirectrice die wordt beschuldigd van twee moorden. Het proces blijkt niet alleen bepalend voor het lot van de beschuldigde. Ook het leven van de juryleden neemt een hele nieuwe wending.

‘De Twaalf’ kan rekenen op een cast met grote namen zoals Josse De Pauw, Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen en Maaike Cafmeyer, die de beschuldigde schooldirectrice speelt. Maaike Neuville, Tom Vermeir, Charlotte De Bruyne, Zouzou Ben Chikha, Piet De Praitere en Peter Gorissen kruipen in de huid van de juryleden.

‘Homo universalis’

Niet alleen ‘De Twaalf’, maar ook ‘Homo universalis’ werd al overgekocht in het buitenland. Zo kunnen de Nederlanders vanaf 27 december in prim time genieten van ‘De Alleskunner’, zoals zij het programma zullen noemen. Ook in Duitsland, de VS en Australië hebben een optie genomen op dat format.