‘De Twaalf’ eindigt met een veroordeling, een vrijspraak en véél vragen

Mark Coenegracht

05 januari 2020

Het doek is gevallen over 'De Twaalf', de zondagavondreeks waarin we het verhaal van beschuldigde Frie Palmers én van de twaalf juryleden tijdens een assisenproces konden volgen. Werd de schooldirectrice schuldig bevonden? Dat verklappen we je hieronder. Lees dus niet verder als je geen spoilers wil zien.

Naast de feitelijke gegevens dat Frie met zeven stemmen tegen vijf werd veroordeeld voor de moord op haar beste vriendin Brechtje Vindevogel en ze anderzijds werd vrijgesproken voor de moord op haar dochtertje Roos, eindigde deze uitstekende reeks vooral met veel vragen.

Het was treffend dat jurylid Arnold Gorissen, schitterend vertolkt door acteur Peter Gorissen, keihard uithaalde naar zijn collega’s. “Jullie zijn de schuldigen hier. Ik hoop dat jullie nooit zullen moeten verschijnen voor een jury als wij.” Correcte samenvatting, want ‘De Twaalf’ was, meer dan het proces van Frie Palmers (Maaike Cafmeyer), vooral het proces van de volksjury. Of toch tenminste van zes van hen, want het werd al snel duidelijk dat hun stem in het arrest bepalend was voor het lot van Frie, maar ook dat hun verleden zo zijn invloed had. Het feit dat Delphine Spijkers (Maaike Neuville) op het nippertje gered werd door Noël Marinus (Piet De Praîtere) toen haar man haar wilde wurgen, speelde heel erg mee tijdens de beraadslaging. En dat werd pijnlijk duidelijk in beeld gebracht.

Vragen

Het proces zorgde wel dat Delphine eindelijk met haar kinderen wegging bij haar ziekelijk jaloerse man. Waarheen? Open vraag. Perfectionist Carl Destoop (Zou Zou Ben Chikha) kwam tot inzicht dat hij hulp moest zoeken. Met resultaat? Opnieuw een open vraag. En dan was er nog Joeri Cornille (Tom Vermeir), de man die samen met zijn broer Joeri een bouwbedrijf leidde en een illegale arbeider na een ongeval dumpte. Het verloop van het proces zorgde ervoor dat hij zich na afloop ging aangeven bij de politie. Zijn toekomst? Open vraag. En Arnold? Die hield het na het proces voor bekeken en reed weg op zijn motor. Naar waar of naar wie? Alweer open vragen.

En tot slot staken in het kinderboek van Roosje de veelgezochte handschoenen van Frie en de halsketting van Brechtje. Waarom Frie daar nooit eerder wat over had gezegd? Misschien wel de grootste open vraag.

