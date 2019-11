Exclusief voor abonnees ‘De Twaalf’-actrice Charlotte De Bruyne kreeg twee jaar geleden een ‘minicrisis’: “Ineens was niets nog goed genoeg” JR

24 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Het is jammer om níet van het leven te genieten”, zegt Charlotte De Bruyne (29), alias juryvoorzitster Holly uit de Eén-krimi ‘De Twaalf’. Maar die les heeft de actrice wel moeten leren. Haar liefdesrelatie lokte venijnige reacties uit, en twee jaar geleden werd ze geplaagd door een minicrisis. “Ineens was niets nog goed genoeg”, vertelt Charlotte in een interview met Dag Allemaal.

‘De Twaalf’ scoort. Dat merkt Charlotte De Bruyne aan haar Instagram-likes die op zondagavond telkens de hoogte in schieten. “Ik speel vooral in het theater, voor een publiek van gemiddeld vierhonderd man”, vertelt ze. “En de reacties krijg ik persoonlijk te horen, achteraf in de publieksbar. Maar in een tv-serie voor telkens één miljoen mensen acteren, dat is toch van een ander niveau. De jongste weken krijg ik massa’s lieve berichtjes. Instagram en Facebook zijn nu de bar, maar dan zonder de wijntjes. Maar ’t is even gezellig.” (lachje)

Van de twaalf juryleden is jouw personage Holly één van de meest opvallende. Alleen al door de seksscène waarmee ze ­geïntroduceerd werd.

Klopt, zo’n seksscène spelen is heftig, dat had ik nog nooit gedaan, toch niet zo expliciet. Ik kreeg daar de slappe lach van, omdat het zo awkward was dat Gilles (De Schryver, nvdr) en ik daar allebei in ons blootje stonden. Ik vind het persoonlijk heel lastig als actrices of acteurs gratuit uit de kleren moeten, maar hier ging ik er helemaal mee akkoord omdat het veel zegt over Holly’s karakter.

Ze komt over als een harde ­tante.

Ze worstelt inderdaad met intimiteit en relaties, maar daar is een reden voor. Je zag intussen de flashback van de homejacking waarbij haar ouders vermoord werden. Ze voelt zich enorm schuldig over iets wat in het verleden gebeurd is dat tot die homejacking heeft geleid. Dat trauma heeft ze zozeer verdrongen dat ze gevoelloos is geworden. Maar meer mag ik echt niet verklappen.

