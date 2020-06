‘De stoel’ komt voortaan naar kijkers toe TDS

17 juni 2020

13u04

Bron: VRT 0 TV De trouwe kijkers hebben er even op moeten wachten, maar v anaf maandag 29 juni keert ‘De stoel’ terug op Eén. Bijzondere tijden vragen echter om een bijzondere aanpak én een bijzondere prijs: ‘De stoel’ komt daarom deze zomer naar de kijkers toe in plaats van andersom.

Elke avond na ‘Het journaal’ is ‘De stoel’ te zien op Eén. Net als vroeger krijgen de kijkers beelden te zien van waar hij staat. Maar wie de locatie deze zomer herkent, hoeft zich niet naar daar te reppen met het juiste voorwerp. Kijkers die binnen een straal van tien kilometer van de locatie wonen, kunnen online via één.be doorgeven in welke gemeente ‘De stoel’ staat opgesteld. Een van de kijkers die juist heeft geraden, krijgt diezelfde avond nog thuis bezoek van de reportageploeg en mag het stoelspel spelen. Slaagt de speler in deze eenvoudige en ludieke opdracht, dan ontvangt hij of zij een cheque van Vlaanderen Vakantieland – voor een mooie vakantie in eigen land, ideaal in deze tijden.

“‘De stoel’ is een ontzettend populair spel dat voor vele Vlamingen onlosmakelijk met de zomer is verbonden”, zegt Producer Johan Celen. “Natuurlijk wilden we er alles aan doen om het programma ook deze zomer te laten terugkeren. Toen duidelijk werd dat de klassieke formule wegens de veiligheidsmaatregelen niet mogelijk was, zijn we beginnen nadenken over alternatieven. Wat als de kijkers niet naar ‘De stoel’ hoeven te komen, maar ‘De stoel’ naar hen komt? Ik ben heel blij dat we met creatieve oplossingen in deze social distancing-tijden er toch voor kunnen zorgen dat het programma er deze zomer staat.”

‘De stoel’: vanaf maandag 29 juni elke weekdag op Eén.

