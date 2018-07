'De Stoel': amper 5 minuten duurt het, en toch miljoen kijkers 'DE STOEL': KORTSTE ZOMERPROGRAMMA OOIT IS TERUG Jolien Boeckx

17 juli 2018

00u00 0 TV 'De stoel' is terug. Met hoogstens vijf minuten het kortste zomerprogramma op Eén, maar met een miljoen kijkers wel een groot succes. En dat al voor het twaalfde jaar op rij. "Het is een echte zomerklassieker geworden. Wij zien alleen maar blije gezichten, zelfs bij de verliezers", vertellen de makers.

In de startaflevering van gisteravond - traditioneel na het weerbericht - zagen we hoe Jan De Wit (12) uit Aalst als eerste met zijn Rode Duivels-shirt de strandstoel indook. En er werd ook meteen een nieuwe locatie op de kijker losgelaten: het klooster in het Limburgse Zelem. Wij waren erbij toen twintig mensen de plek bestormden. Niks dan blije gezichten, zélfs bij de verliezers. "Er is nooit afgunst bij de mensen die net niet winnen. Er wordt weleens gevloekt, maar agressie of ruzie? Nee, nog nooit meegemaakt. Er is zoveel ambiance dat de verliezers blij zijn voor hun dorpsgenoot die wint", vertelt regisseur Tine Cornelissen. Zij wisselt dagelijks af met een tweede regisseur, Marijne Bruggeman. Terwijl de één aan de bekendste strandstoel van het land wacht met een camera- en klankman, is de ander bezig met de montage van de dag voordien. "De oproepafleveringen blikken we al een maand op voorhand in. Het gebeurt dat mensen ons opmerken met de stoel en vragen of ze er al eens mogen inzitten", lacht Tine. "Zó populair is onze strandstoel al geworden." Eerst was 'De stoel' een rubriek in '1.000 Zonnen', maar sinds vorige zomer staat het als programma op zich.

Hoe verklaren jullie het succes?

"Eén: het is zomers en straalt vrolijkheid uit. En twee: het is een puur en oprecht programma. Mensen komen aangerend in hun pyjama, zonder make-up, op hun pantoffels, noem maar op. Omdat ze zich zo hard hebben moeten haasten. Iedereen is een potentiële winnaar en dat levert zo'n positieve vibe op. Je maakt ook altijd twee mensen blij, want de winnaar mag iemand meenemen op reis. Heel leuk om als makers te ervaren, en dus ook leuk om op tv naar te kijken. Na de opnames gebeurt het zelfs dat mensen blijven hangen en een bak bier halen om een feestje te bouwen."

Wat is het grappigste dat jullie al meegemaakt hebben?

"Vorig jaar in Baal was er een gezin dat ons opgemerkt had bij de vooropnames. Ze wisten dus dat we in de zomer ergens in hun dorp zouden staan. Maar waar en wanneer - én welk voorwerp ze moesten meebrengen - was een raadsel. In de hoop dat ze gingen winnen, hadden ze hun auto bomvol allerlei mogelijke voorwerpen gepropt. Toen we er eenmaal stonden, waren ze er wel degelijk eerst. Maar ze hadden toch wel net géén reisgids in hun auto zitten, zeker. (lacht)"

Dan moet je ook streng zijn?

"Toch wel, ja. Soms ploft er iemand in de stoel met een afbeelding van het voorwerp op zijn smartphone. Dan zeggen we: 'Hop, eruit!', want dat telt natuurlijk niet. We moeten wel heel duidelijk zijn. Vorig jaar was er een uitzending waarbij je als eerste met een grasmachine naar onze strandstoel moest komen. De eerste was iemand met een bosmaaier. Dat is veel lichter om te vervoeren, uiteraard. Maar het is geen grasmachine. 'Ja maar, ik doe mijn gras daar altijd mee af!', zei die man toen. Tja, hij moest toch uit de stoel. (lacht) Er zijn nu eenmaal spelregels."

Hoe kiezen jullie de locaties?

"Het zijn er 36 deze zomer, verspreid over alle provincies. En het zijn altijd nieuwe locaties. Doorheen het jaar passeren we voor andere programma's in verschillende dorpen en zo botsen we op mooie plekken. We steken er echt veel tijd in, ook al lijkt het maar een kort spelletje. Er moet uiteindelijk wel altijd iets te zien zijn. Soms vinden we op internet locaties, maar we gaan altijd ter plaatse. Want dikwijls ziet een kapelletje er wel ideaal uit, maar eenmaal ter plaatse staat er dan prikkeldraad rond en is het onmogelijk er dicht bij te geraken. Ooit hebben we eens 20 minuten moeten wachten voor iemand ons had gevonden. Dat was uitzonderlijk, want meestal vinden ze de stoel binnen de twee minuten."

Is er al iemand doorgezakt?

"Jawel. (lacht) Maar intussen is de stoel extra stevig gemaakt, op ons verzoek. We gebruiken nu toch al dezelfde sinds vorige zomer, dus hij is echt degelijk. We hebben ook twee stoelen, eentje voor Marijne en eentje voor mij. Je weet maar nooit."

'De stoel'

Eén 20.05 uur