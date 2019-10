‘De Slimste Mens’ trapt het 17de seizoen af met een duidelijke overwinnaar Mark Coenegracht

14 oktober 2019

22u45 16 TV De winnaar van vanavond kwam, zag en overwon. Tussen het grappen maken door speelde het populaire schermgezicht Philippe Geubels een gefocust spel, waardoor hij met de vingers in de neus won. Hij stak met kop en schouders boven de rest uit in de eerste aflevering van ‘De Slimste Mens’.

Alsof Erik Van Looy en zijn ‘De Slimste Mens ter Wereld’ nooit zijn weggeweest. Dat was het gevoel bij de start van het zeventiende seizoen van de populairste Vlaamse tv-quiz aller tijden. Met 58 minuten speltijd, zonder de reclameonderbrekingen dan, zat het VIER-format wel wat strakker in het pak. Vooral de vorig jaar nog iets te lange ‘3-6-9’-spelronde is nu ingekort tot maximaal een kwartiertje vertier.

Veel tegenstand ondervond Philippe Geubels bij zijn hernieuwde deelname niet. Ann Wauters bleek geen waardige tegenstandster en Natalia amuseerde zich te kostelijk. Zelfs de finale ging helemaal aan haar voorbij. Geen strategisch gedoe, wel ontspannen kijken hoe Wauters vooralsnog ontspoorde. Het was een slechte finale, na een aflevering die iets te nadrukkelijk werd beheerst door Geubels. Sterk in de humor, sterk in zijn antwoorden, strategisch goed. Geen tijd verliezen en toeslaan in de spelronden waar veel seconden vallen te winnen. Geub, zoals jurylid Jeroom hem noemt, zou wel eens écht kunnen verrassen. Tussendoor won Philippe met gemak de vocale strijd tussen hem en de aanwezige juryleden.

De leukste quotes

Erik Van Looy (tegen zwangere Natalia): “Heb je geen schrik voor een post-Natalia-depressie?”

Philippe Geubels (over zichzelf): “Door mij als kandidaat te pakken, zijn ze erin geslaagd om het niveau van de jury en van de kandidaten naar beneden te trekken.”

Adriaan Van den Hoof: “Ik heb dromen die ik van voor naar achter en van achter naar voor kan navertellen. Dat zijn palindromen.”

Hilarische momenten

Kantelmomenten

De ‘Open Deur’ is een maat voor niks voor de dames. Geubels schiet meteen weg.

In de ‘Puzzel’ doet de komiek wat winnaars altijd doen: veel seconden inpikken. Met een score van 323 seconden, tegenover 48 voor Natalia en 56 voor Ann, is het spel eigenlijk al gespeeld.

In een slecht finalespel knoeien de dames. Natalia vergeet strategisch te spelen, maar wint de finale alsnog. Ann is de eerste verliezer van dit seizoen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Philippe Geubels 449 sec.

2. An Wauters 174 sec.

3. Natalia 171 sec.

De stand

1. Philippe Geubels: 1 deelname, 1 overwinning

2. Natalia: 1 deelname, 1 finale gewonnen

3. An Wauters: 1 deelname

Nieuwkomer

Acteur Zouzou Ben Chikha