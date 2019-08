‘De Slimste Mens’ strikt Philippe Geubels, Jeroen Meus, Natalia en Bart Schols Mark Coenegracht

08 augustus 2019

00u00 1 TV Vorig jaar haalde Erik Van Looy met voormalig Woestijnvisbaas Wouter Vandenhaute een dikke vis binnen. Voor het zeventiende seizoen van 'De slimste mens ter wereld', dat midden oktober op VIER van start gaat, is de vangst ook niet slecht. Van Looy strikte toppers Philippe Geubels, Jeroen Meus, Natalia en Bart Schols.

Wie wordt de opvolger van huidig titelhouder Peter Van de Veire? Dit najaar gaan zo'n dertig bekende Vlamingen en Nederlanders de uitdaging aan, in de hoop zelf tot 'slimste mens ter wereld' gekroond te worden. Onder hen enkele grote namen. Komiek Philippe Geubels is ongetwijfeld dé verrassendste deelnemer van dit seizoen. Vorig jaar nog was zijn overvolle agenda én zijn exclusiviteitscontract bij de VRT voldoende reden om de komiek voor het eerst sinds 2009 niet als jurylid aan de quiz te laten deelnemen. Na een aanvankelijk totale njet, kon Geubels uiteindelijk in de finaleweek toch nog zijn juryding doen. Nu komt hij dus terug als speler. Een straffe stunt, maar de vraag blijft hoe lang hij het zal uitzingen. In 2008 nam Geubels al een eerste keer deel als aanstormend talent, maar hij werd toen meteen door het duo Bart Cannaerts-Christophe Deborsu naar huis gespeeld. Veel studiewerk zit er trouwens niet in voor de komiek, want ook nu weer hangt een loodzware agenda boven zijn hoofd. Zo zijn er de voorbereidingen en de opnames van een tweede reeks 'Taboe' voor Eén en heeft hij een reeks verplichtingen in Nederland.

Alweer een nieuwsanker

Philippe Geubels is niet de enige die voor de tweede keer meedoet. Jeroen Meus mag dit najaar niet alleen zijn spiksplinternieuwe keuken in 'Dagelijkse kost' voorstellen, er komt ook een nieuw seizoen van 'Twee tot de zesde macht' én hij duikt weer op in 'De Slimste Mens'. Voor een belangrijk herexamen. De tv-kok opende in 2014 het twaalfde seizoen van de populaire quiz en won meteen de eerste aflevering. Helaas bleef het daarbij, want één avond later ging hij er kansloos uit in de finale tegen reclamemaker Guillaume Van der Stighelen. Destijds gaf Meus toe dat hij had gesolliciteerd om te mogen meedoen. "Ik denk sindsdien in vijf kernwoorden, en zo praat ik ook tegen mijn vrouw: eten, slapen, zwijgen", lachte hij. Deze keer was het Van Looy die vroeg of Meus wilde herkansen.

De VRT-nieuwsdienst vaardigt met Bart Schols, vast gezicht van het Canvas-programma 'De afspraak', ook alweer een topper af. Hij gaat zonder schroom voor de finaleweken - en liefst een mogelijke overwinning. VRT-collega's Xavier Taveirne (2017), Gilles De Coster (2013) en Freek Braeckman (2009) gingen immers ook al met de hoofdprijs lopen. Voor Schols is het zijn eerste deelname. Veel extra voorbereiden moet hij niet, want hij zit elke dag met z'n neus in de actualiteit voor 'De afspraak'.

En dan is er nog Natalia. De zangeres is intussen al even uit het publieke leven verdwenen. Vorig jaar was ze nog jurylid in ‘The Voice Van Vlaanderen’, maar sindsdien is het stil rond de Kempische stem. Op Instagram is de normaal zo actieve Natalia muisstil, en dat al sinds 24 mei, toen ze ‘I’ll be back’ postte. Vermoedelijk werkt ze in alle stilte aan haar nieuwe plaat. Of is ze aan het blokken voor ‘De Slimste Mens’ natuurlijk.

En wat met de jury?

Door de deelname van Geubels aan de quiz, moet de komiek uiteraard passen als jurylid. Een kans wellicht voor Jeroom, die zich de voobije jaren al profileerde als één van de meest spraakmakende juryleden, om helemaal voluit te gaan. Van Looy lanceert alvast ook met zekerheid het Nederlandse komisch talent Jeroen van Koningsbrugge. Vorig seizoen was hij één van de meest opvallende deelnemers, die evenwel compleet onverwacht al na één deelname het strijdtoneel moest verlaten. Erik speelt hem nu uit als één van de juryleden.