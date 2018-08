'De Slimste Mens' strikt de grote baas: Wouter Vandenhaute zegt eindelijk toe Mark Coenegracht

00u00 0 TV Erik Van Looy heeft een bijzonder dikke vis beet voor 'De Slimste Mens ter Wereld'. Voormalig Woestijnvisbaas Wouter Vandenhaute (56) heeft na jaren weigeren eindelijk toegezegd. Doel: de opvolger worden van Xavier Taveirne, al geeft hij zichzelf weinig kans wegens te drukke professionele bezigheden. Ook radiostem Peter Van de Veire en actrice Clara Cleymans gooien zich in de strijd.

Hij heeft al een rist politici, topsporters en bekende gezichten kunnen overtuigen. Maar zijn eigen baas, Wouter Vandenhaute, kon Erik Van Looy al die jaren niet overhalen om in de bekende 'Slimste Mens'-stoelen plaats te nemen. De gewezen tv-maker en sportjournalist, de man die Woestijnvis uit de grond stampte en tv-helden als Mark Uytterhoeven, Rob Vanoudenhoven, Tom Lenaerts en Bart De Pauw liet schitteren, leek een gedroomde kandidaat voor de populaire quiz. Maar Vandenhaute hield de boot consequent af. Geen deelnames aan zijn eigen tv-shows, heette het. Sinds dit voorjaar is hij echter niet langer eigenaar van Woestijnvis. Binnenkort is dat Telenet, en door die overname is Vandenhaute dan geen baas in eigen huis meer. Al is dat wel met een flinke korrel zout te nemen. Hij is nog altijd voorzitter van de raad van bestuur van De Vijver Media, de holding boven zenders VIER, VIJF en ZES en Woestijnvis. Een deelname aan 'De Slimste Mens' kan als onafhankelijk voorzitter van De Vijver wel. En dus twijfelde presentator Van Looy niet lang om hem te vragen. Met succes, want Vandenhaute - ook de bezieler van Flanders Classics en Let's Play, dat topsporters begeleidt - gaf toe. Of hij een voorkeursbehandeling zal krijgen, valt te betwijfelen. De tegenstanders zullen met een vergrootglas toekijken. En het valt ook af te wachten of de vakjury poeslief zal zijn. We kijken nu al uit naar de grappen en grollen van Jeroom en Stefaan Degand, om er zomaar twee te noemen.

Dit najaar is Vandenhaute één van de ruim dertig kandidaten die zullen strijden om de felbegeerde titel van 'Slimste Mens ter Wereld'. Met Club Brugge-middenvelder en profvoetballer van het jaar Hans Vanaken (25) was de eerste naam al bekend, maar ook Peter Van de Veire (46) wil graag Xavier Taveirne opvolgen. De radiomaker heeft trouwens wat goed te maken in de quiz: het blazoen van MNM oppoetsen. Zijn sidekick Julie Van den Steen werd twee seizoenen geleden immers al na één deelname genadeloos naar huis gestuurd. Te jong, te veel zenuwen, te weinig parate kennis. Van stress moet Van de Veire geen schrik hebben, gepokt en gemazeld als hij is doorheen alle mediastormen die hij beleefd heeft. De vraag is wel hoe hij de MNM-ochtend gaat combineren met het avond- en nachtwerk van de 'Slimste Mens'-opnames. Maar Peter is wel een en ander gewend, want hij is kampioen non-stop radiomaken en één van de drijvende krachten achter 'Marathonradio'. Een te vrezen kandidaat, dus.

Wie ook meedoet in het intussen al zestiende seizoen van de quiz, is actrice Clara Cleymans. Met haar 1m55 wordt zij mogelijk één van de kleinste deelnemers ooit. De 29-jarige zus van Jelle raakte vooral bekend als Helena De Ridder, de eigenzinnige substituut van de Procureur des Konings in de Eén-crimireeks 'De Ridder', maar gooide ook hoge ogen met haar hemelse imitaties van onder anderen Erika Van Tielen, Tanja Dexters en Linda De Win in 'Tegen de sterren op'. Ook Clara heeft lang weerstaan aan de vraag van Van Looy. Maar ondanks een al erg drukke agenda gaf ze toch toe. De makers van 'De Slimste Mens' zullen wel moeten puzzelen, want Cleymans is dit najaar samen met haar broer te zien in het musicalspektakel '40-45' van Studio 100. Clara moet overigens de eer van de familie Cleymans hoog houden. Broer Jelle schopte het in de editie van 2013 tot in de finale en werd tweede, na Gilles De Coster.

