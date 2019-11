‘De Slimste Mens’ stelt teleur: grappige kandidaten blijken zwakke spelers Mark Coenegracht

21 november 2019

21 november 2019

22u20 0 TV Veel goede wil tijdens deze 24ste aflevering van 'De Slimste Mens ter Wereld', maar daarmee is zowat alles gezegd. Speltechnisch was dit veruit de minst goeie aflevering. Matige spelrondes, fletse score en een finale die weinig voorstelde. Comedians, presentatoren en acteurs zijn doorgaans sterke kandidaten en potentiële eindwinnaars van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Niet zo voor het trio dat het in deze aflevering tegen elkaar opnam. Nieuwkomer Erhan Demirci was nu en dan best leuk, maar was vooral geen goeie speler. Bart Hollanders had kunnen winnen, maar verkwanselde die kans door nauwelijks wat te weten over zijn nochtans niet zo moeilijk filmpje over D-Day. En dus won Amelie met een magere score. Belabberd niveau, net als Kamal Kharmach die luid boerde en daar van het publiek applaus voor kreeg. De leukste quotes

Erhan Demirci: “Ik deed middelbaar zo graag dat ik er niet zes, maar acht jaar over heb gedaan.”

Erik Van Looy (tegen Erhan Demirci, die in Ham vertoefde): “Dat is toch raar voor een moslim om op te groeien in Ham?”

Kantelmomenten

De filmpjesronde is een afknapper. Erhan weet nauwelijks wat over de documentaire over Michael Jackson, Amelie scoort flets na haar filmpje over de eerste vrouwelijke premier en Bart laat een overwinning liggen door niks te weten over D-Day.

De finale tussen Bart en Erhan is een maat voor niets. Erhan scoort op de vier laatste vragen nul goede antwoorden. Bart laat zich één keer zakken en speelt fluitend uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Amelie Albrecht 281 sec.

2. Bart Hollanders 272 sec.

3. Erhan Demirci 190 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames, 5 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Thomas Huyghe: 6 deelnames, 5 overwinningen, 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn: 6 deelnames, 3 overwinning , 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 gewonnen finales, 1 finale verloren

6. Chrostin: 5 deelnames, 1 overwinning, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Sebastien Dewaele: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Amelie Albrecht: 3 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen

Nieuwkomer

Presentator en wetenschapper Lieven Scheire