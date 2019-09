‘De Slimste Mens’ start op 14 oktober met 25 (!) juryleden: "Margriet naast Jeroom: ik wil elke avond verrassend duo” Mark Coenegracht

23 september 2019

06u00 5 TV Liefst vijfentwintig bekende Vlamingen - en Nederlanders - gaan vanaf maandag 14 oktober zetelen als jurylid in het 17de seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’. “Ik wil elke avond kunnen uitpakken met een hoogst verrassend juryduo”, zegt presentator Erik Van Looy (57).

Erik Van Looy verzamelde dit jaar weer een indrukwekkende, maar wél heel erg mannelijke, poule juryleden. Slechts 5 van de 25 zijn vrouwen. Actrice Barbara Sarafian, ex-K3'tje Karen Damen en actrice Maaike Cafmeyer waren eerder al te gast in de VIER-quiz, voor presentatrice-actrice Frances Lefebure en tv-icoon Margriet Hermans zal het wel de eerste keer zijn.

“Het klopt, er zijn slechts vijf vrouwen bij de jury”, zegt Erik. “Het blijft overigens mijn droom om ooit meer vrouwen dan mannen in het programma te krijgen. Maar dat is dit jaar, jammer maar helaas, weer niet gelukt. Nochtans wordt het programma grotendeels door vrouwen gemaakt. En bij de kandidaten zitten dit jaar liefst veertien vrouwen. In het allereerste seizoen waren er dat drie.”

Comeback Brusselmans

Ook bij de mannelijke juryleden vinden we voornamelijk vertrouwde namen. Bij hen zijn er slechts drie nieuwkomers: stand-upcomedian Geert Hoste, de Nederlandse komiek Jeroen Van Koningsbrugge - vorig jaar nog kandidaat, maar ongelukkig al bij de eerste beurt uitgeschakeld - en Gert Verhulst, die samen met Julie Colpaert het record van meeste deelnames op zijn naam heeft staan. Ook opmerkelijk is de comeback van Herman Brusselmans, die vorig jaar nochtans had beweerd dat hij nooit zou terugkeren. “Ik denk dat hij het toen niet meende”, lacht Erik. “Zoals Herman wel vaker dingen beweert. Ik vind het tof dat we deze keer volop verrassend kunnen combineren. Ik kijk er nu al naar uit om Margriet of Jani naast Jeroom te zien zitten. Plezante tv gegarandeerd.”

Bijgetekend voor 3 jaar

VIER lanceert het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ dit jaar met een videospelthema, waarbij elk jurylid als een avatar wordt voorgesteld. Daarnaast komt er ook weer een app, waarop je zelf kan quizzen. En op de promobeelden belooft Van Looy alvast ‘next level’ te gaan.

Ook na dit seizoen is Van Looys spelletje nog niet uitgespeeld, want de presentator tekende bij voor minstens drie jaar. “Ik wil het 20ste seizoen meemaken”, zegt hij. “Dan ben ik ook zestig jaar. Als het dan zo ver is, zal ik nog zien wat ik daarna ga doen.”

34 kandidaten

De volledige deelnemerslijst is intussen ingevuld, laat Erik Van Looy weten, maar pas volgende week worden alle namen bekendgemaakt. We kunnen nu wel al melden dat ‘Callboys’-acteur Bart ‘Randy Paret’ Hollanders, zangeres Natalia, wielrenner Oliver Naessen, ‘De afspraak’-presentator Bart Schols, komiek Philippe Geubels, tv-kok Jeroen Meus, de Nederlandse actrice Katja Schuurman en Bazart-zanger Mathieu Terryn dit najaar zullen proberen om Peter Van de Veire op te volgen.