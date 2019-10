‘De Slimste Mens’ schakelt versnelling hoger met opvallend sterke deelnemer Mark Coenegracht

16 oktober 2019

23u00 10 TV De speeltijd zit er al op in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Met dank aan de intrede van De speeltijd zit er al op in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Met dank aan de intrede van seksuologe Lotte Vanwezemael . Ze is jong, gedreven en een échte winnaar. Eentje die gestudeerd heeft om het ver te schoppen in de VIER-quiz. Natalia kon en mocht het drie afleveringen uitzingen. Net voldoende. Philippe Geubels blijft voorlopig verbazen.

Was het maandag- en dinsdagavond nog allemaal vooral lollig, met enkel Philippe Geubels die snel duidelijk maakte dat hij wilde winnen, dan schakelde de quiz op dag drie een versnelling hoger. Natalia had te weinig seconden bij elkaar gespeeld in het reguliere spel om het nadien in de finale waar te maken tegen Philippe Geubels. Drie deelnames, daarmee was Natalia duidelijk tevreden. Bleven over: Philippe Geubels en de nog erg jonge, maar duidelijk felle Lotte Vanwezemael die, zo concludeerde Erik Van Looy “heel veel weet over heel veel dingen”. Dat is doorgaans een eigenschap waarmee je in ‘De Slimste Mens’ een heel eind geraakt. Ze heeft zich duidelijk goed voorbereid en zo kan je het verschil maken.

Philippe Geubels was de interessantste speler van de avond. Op zijn grappigst met opmerkingen, antwoorden en rake oneliners. Op zijn felst in het spel. En dan was er nog het fijne juryduo Marc-Marie Huybreghts, zalig met zijn weinigzeggende verhaaltjes, en Margriet Hermans, met haar klaterende bulderlach. Meer van dat graag de volgende afleveringen.

De leukste quotes

Philippe Geubels: “Een depressie zit echt in de hersenen. Daar ga jij niet rap last van hebben.”

Philippe Geubels (over de jury): “Ik weet niet waarom, maar ze doen me denken aan de mannetjes van ‘The Muppets’.”

Kantelmomenten

De filmpjesronde bepaalt alles. Philippe haalt snel 150 seconden binnen, maar Lotte kaapt 140 seconden weg bij Natalia.

In de finale opent Natalia fors, maar gooit dan een laatste sprankel winstkans weg. Philippe Geubels speelt eventjes tactisch, laat zich zakken en wint.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lotte Vanwezemael 475 sec.

2. Philippe Geubels 362 sec.

3. Natalia 215 sec.

De stand

1. Philippe Geubels: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 gewonnen finale

2. Natalia: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael: 1 deelname, 1 overwinning

4. An Wauters: 1 deelname

Zouzou Ben Chicka: 1 deelname

Nieuwkomer

Acteur en oudste kandidaat ooit Jaak Van Assche