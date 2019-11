‘De Slimste Mens’ kent een verwachte afvaller, maar een verrassende winnaar Mark Coenegracht

06 november 2019

22u30 2 TV De vijftiende aflevering van ‘De Slimste Mens’ stond garant voor spanning en sensatie met een nek-aan-nekrace die pas bij de allerlaatste filmvraag werd beslist. En het mag gezegd: de Franstalige tv-host, komiek en schrijver Alex Vizorek tekende voor wat extra pigment én ongewilde humor, al was het maar omdat de Waalse presentator amper alle vragen begreep. Niet geheel onlogisch resulteerde dit in een vooraf vaststaand ticket voor het eindspel waarin Alex ietwat verrassend Sofie Lemaire als tegenspeelster in de ogen moest kijken.

Alsof Alex wist hoe het spel zou verlopen, juichte hij bij zijn eerste en potentieel laatste goede antwoord meteen als een kampioen onder kampioenen. Een grappig moment dat wel paste in de humor die lekker raak doorheen gans de aflevering doorgetrokken werd. Vooral Mathieu Terryn kreeg de lachers op zijn hand met een oud filmpje waarin hij als jonge snaak nog meedraaide in de ploeg van ‘De Ideale Wereld’. Erik Van Looy werd dan weer visueel fijntjes herinnerd aan zijn krullenkapsel dat hij tot zijn veertigste levensjaar etaleerde. Het leukste weetje kwam van Alex Vizorek. Hij heeft anonie, wat in theorie betekent dat hij niets kan ruiken, en al zeker géén overwinning. Een tweede deelname zit er voor hem niet in.

De leukste quotes

Alex Vizorek (over zijn voorbereiding): “Ik heb veel getraind. Ik heb vannacht zelfs in het Nederlands gedroomd.”

Jan Jaap Van der Wal (of het leuk zou zijn een dier naar hem te vernoemen): “Neen, neen. Ik heb een hazenlip en een olifantenlul. Dat is al genoeg.”

Kantelmomenten

De Franstalige Alex Vizorek draait in het begin goed mee dankzij het falen van beide concurrenten.

Tijdens de puzzelronde komt Sofie Lemaire eindelijk op gang en pikt ze 40 seconden in bij haar tegenstanders.

Terwijl Mathieu en Sofie een makkelijke fotoronde krijgen, spartelt Alex zich door een moeilijke ronde titels van liedjes.

Mathieu haalt de eindoverwinning binnen en verwijst zo Sofie en Alex naar de finale.

In een stuntelige finale wint Sofie dankzij tien goede antwoorden bij de laatste vier vragen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Mathieu Terryn 411 sec.

2. Sofie Lemaire 386 sec.

3. Alex Vizorek 367 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames, 5 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Sebastien Dewaele: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Mathieu Terryn: 3 deelnames, 2 overwinning, 1 finale gewonnen

6. Natalia: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Flor Decleir: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Sofie Lemaire: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Cartooniste Chrostin