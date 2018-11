‘De Slimste Mens’-geschiedenis herhaalt zich: opnieuw een 1-1-stand in de finale

Mark Coenegracht

07 november 2018

22u55 0 TV Het gebeurde al eens in de finale tussen Bart De Wever en Freek Braeckman, maar vanavond deden Omar Souidi en Hakim Chatar het nog eens over: ze strandden op het einde van hun finale elk op 1 seconde. Het woordje ‘paus’, dat Chatar er even later zomaar uitfloepte, redde de dj van een snelle exit. Eerder in het spel had acteur Boris Van Severen met de vinger in de neus bewezen dat hij zijn plaats in de finaleweken verdiend heeft.

Drie kandidaten spelen een quiz en aan het einde van het spel wint acteur Boris Van Severen. Of dat is toch het stramien van de laatste dagen. Nadat VTM-presentatrice Julie Colpaert ruim drie weken lang overheerste, lijkt Boris die taak nu met glans overgenomen te hebben. Hij is de tweede kandidaat die zeker een zitje voor de finaleweken beet heeft.

Advocaat Souidi, in een strak krijtstrepenkostuum, kende duidelijk een mindere avond. Hij werd in het reguliere spel derde, maar speelde toch ontspannen de finale. Hij hield het heel erg tactisch en liet zich strategisch zakken tot een alles bepalende 1-1-stand. Jammer voor Souidi deed dj Hakim Chatar, die op een bevredigend debuut kan terugkijken, een Fraak Braeckmannetje door heel snel het woord ‘paus’ te roepen bij de vraag wat hij kon vertellen over Franciscus van Assisi. Niet dat Franciscus een paus was, maar de naam van één van de meer bekende heiligen werd gekozen door de huidige paus Jorge Mario Bergoglio. Het was één van de vijf juiste antwoorden, dus moest Souidi het strijdtoneel verlaten.

Nieuwkomer Hakim Chatar getuigt over zijn gewichtsverlies. Hij viel recent 25 kilo af:

Gaten

De veertiende ‘Slimste Mens’-aflevering viel vooral op door de plotse gaten in de kennis van de spelers. Dat ze niks zinnigs wisten te vertellen over de ingrediënten die nodig zijn om zandkoekjes te bakken, leek nog logisch voor deze heren. Maar dat advocaat Souidi nauwelijks wereldberoemde standbeelden herkende, was al vreemder. Nog vreemder was dat diezelfde Souidi niets wist te zeggen over de begrafenis van Winnie Mandela. En in de finale zaten ‘landen met een S’ als Slovenië en Slowakije te ver in het geheugen om als antwoord gegeven te worden. Laten we het op ‘off-momentjes’ houden. Dat nieuwkomer Chadar de link naar reggae niet kon leggen bij Bob Marley, zullen we maar op de zenuwen steken.

Gelukkig was er ook nog de jury, met de immer controversiële Stefaan Degand. Hij vervulde zijn rol op ritme en niveau, en met Jan Jaap van der Wal als prima aangever. Ook Van Looy deed zijn duit in het zakje. In de fotoronde met bekende gezichten meldde hij dat hijzelf erg lijkt op Gabriel Byrne, de 68-jarige Ierse acteur, regisseur, culturele ambassadeur (te zien in o.a. ‘Excalibur’ en ‘In the Name of the Father’). En de Vlaamse regisseur-presentator had nog gelijk ook.

De jury kweet zich uitstekend van zijn taak:

De leukste quotes

Hakim Chatar: “Een heel pak”, als antwoord op de vraag hoeveel pakken Omar Souidi thuis heeft hangen.

Van Looy (over Souidi, tussen Chadar en Van Severen): “Precies een advocaat met zijn cliënten.”

Jan Jaap (geeft een weetje, namelijk dat cruiseschepen ontzettend veel zwaveldioxide uitstoten): “Da’s beter en interessanter dan vragen als ‘heb jij ook een cruiseschip gehad’.”

Jan Jaap: “Een vergeetput. Er schijnt er nog één te zijn in Antwerpen. Kris Peeters woont er.”

Stefaan Degand: “Ik een doe het zelver? Ja. Ik doe alles zelf. Eten, drinken, slapen. Douchen ook, opstaan, wandelen…”

Van Looy (na de finale): “Het was met de Hakim over de sloot.”

Het spannende finalespel:

Kantelmomenten

Het was een fletse ‘3-6-9’, waarin enkel Stefaan Degand écht weet te scoren.

De spelers falen in ‘Open deur’. Hakim en Omar doen dat nog eens over in de ‘Puzzel’, die wél snel wordt opgelost door Boris, die meer seconden heeft dan zijn tegenstanders samen.

Hakim en Omar spelen een zeer matige fotoronde. Zelfs Boris schittert niet.

Hakim trekt een erg scheve situatie deels recht in de filmpjesronde door twee keer 50 seconden binnen te halen en zelf vier goede antwoorden te geven voor zijn eigen filmpje. Omar faalt helemaal. Boris speelt op zeker en wint zonder enige concurrentie.

In de finale speelt Omar strategisch. Dat breekt hem bij een 1-1 stand zuur op. Hij verliest.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Boris Van Severen 394 sec.

2. Hakim Chatar 218 sec.

3. Omar Souidi 204 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 4 deelnames 3 overwinningen, 1 finale gewonnen

3. Saïd Boumazoughe 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Viktor Verhulst 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Ex-voetballer en columnist-analist Youri Mulder