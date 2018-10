‘De Slimste Mens’ aflevering 9: zo kan Julie Colpaert de Slimste Vrouw ter Wereld worden MC

30 oktober 2018

22u47 4 TV Het gaat razend hard voor Julie Colpaert. De VTM-journaliste moet enkel en alleen morgenavond de tiende aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ overleven om donderdag een gooi te doen naar de evenaring van het absolute record van elf ‘gewonnen’ deelnames, op naam van Gert Verhulst. Zelfs een mooi gesmeed bondgenootschap tussen zoon Viktor Verhulst en Studio 100-actrice Clara Cleymans in de negende afevering kon Julie niet tegenhouden.

Zeven rechtstreekse overwinningen en twee keer de finale overleefd. Dat is de statistiek van Colpaert voor aanvang van de tiende aflevering van ‘De Slimste mens’. De VTM-journaliste moet morgen de tiende aflevering overleven, om een ticket te krijgen voor een elfde deelname, die al vaak omschreven is als de ‘verdoemde elfde deelname’. Enkel Gert Verhulst won een elfde keer, maar kon geen twaalfde quiz spelen omdat de finaleweken begonnen. Exact tien straffe spelers beten eerder hun tanden stuk bij hun recordpoging. De reeks startte met comedian Bert Kruismans (seizoen 3), gevolgd door journaliste Annelies Rutten (S6), journalist Freek Braeckman (S7), journalist Lieven Verstraete (S7), journaliste Linda De Win (S8), journalist Peter Vandermeersch (S8), professor Eva Brems (S9), presentator Otto-Jan Ham (S10), tv-figuur Tom Waes (S13) en presentatrice Olga Leyers (S14), die hete tranen plengde na haar mislukte recordpoging.

Indien Julie Colpaert morgen wint, treedt ze donderdag sowieso toe tot het selecte clubje van kandidaten met elf deelnames. Als ze die elfde aflevering overleeft, is ze al zeker en vast recordhoudster met twaalf deelnames en stoot ze Verhulst van de toppositie. Indien ze maandag zou verliezen, staat ze ex aequo met de Studio 100-baas.

Samenspannen

Voor ze over een verder parcours kon dromen, moest Colpaert eerst het duo Cleymans-Verhulst aanpakken. De tactiek van nieuwkomer Clara en haar Studio 100-maatje Viktor was zo eenvoudig als het groot was: lekker samen spannen om de schijnbaar onoverwinnelijke Julie Colpaert toch naar huis te krijgen. Geen uur later spatte die tactiek uit elkaar: Clara en Viktor eindigden met exact dezelfde hoge score van 386 seconden en moesten om te overleven het tegen elkaar opnemen in de finale. Uiteindelijk sneuvelde Clara Cleymans. Winnares werd alweer Julie met 398 seconden.

En dan was er nog de vakjury. Het duo Brusselmans-Van der Wal profileerde zich vooral als de Statler & Waldorf van Woestijnvis. Milde mopperaars, eerder dan grof gebekte woelwaters. Het is eens iets anders…

De leukste quotes

Clara: ‘Ik heb twee weken gestudeerd. Veel Wikipedia. Ik vind het nu jammer dat ik niet eerder ben begonnen. Ik heb geen quizkennis’.

Clara (over taktiek): ‘We gaan samen proberen haar er uit te spelen. Als we samen de finale moeten spelen, zal het keihard worden gespeeld’.

Viktor: ‘We hebben een soort duivelspact gesloten in de kleedkamer. Het zou toch leuk zijn als het wat vernieuwend zou zijn’. Waarop Brusselmans: ‘Een nieuwe presentator zou ook wel eens leuk zijn’.

Julie: ‘Ik heb ook een plan. Eerst hier de zoon naar huis spelen en dan het record van zijn vader verbreken’.

Jan Jaap (over Viktor): ‘Ja, hij is toch de zoon van. Die zal hem wel veel leren. Ik zie dat hij schoenen aan heeft met klittenband. De veters zijn voor volgende week’.

Kantelmomenten

Julie staat op scherp en scoort meteen in de ‘3-6-9’-ronde. Ze laat het even afweten in de ‘Open deur’ waar vooral Viktor scoort, maar vanaf de ‘Puzzel’ neemt Julie het heft in handen.

Clara doet een forse aanval met een perfecte fotoronde, daar waar Julie en Viktor het even minder doen.

De filmpjesronde is weer alles bepalend. Viktor scoort een perfecte ronde, waarna hij nog eens 50 seconden binnenhaalt bij het fragment van Julie. In het ultieme fragment laat Clara de overwinning liggen. Julie scoort wél 40 seconden, Viktor kan niet uitmaken. Er verschijnt een gelijke standf voor de twee finalisten.

Viktor en Clara spelen beide sterk. Ckara scoort 14 goede antwoorden op 8 vragen, Viktor net één goed antwoord meer. Hij wint al bij al vrij eenvoudig de finale.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert 398 sec.

2. Clara Cleymans 386 sec.

Viktor Verhulst 386 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 9 deelnames 7 overwinningen, 2 finales gewonnen

2. Saïd Boumazoughe 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Guy T’Sjoen 2 deelnames 1 overwinning, 1 finale verloren

5. Liesa Naert 2 deelnames 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Viktor Verhulst 2 deelnames 2 finales gewonnen

Nieuwkomer

Anderlecht-keeper Frank Boeckx