‘De Premier' van Erik Van Looy in drie delen te bekijken Redactie

01 september 2020

06u46 0 TV De film ‘De Premier’ - geregisseerd door Erik Van Looy - brengt in drie delen het verhaal van de Belgische eerste minister die op weg naar een belangrijke ontmoeting ontvoerd wordt.



Hij verneemt dat ook zijn vrouw en kinderen worden gegijzeld. De Premier zal hen enkel terugzien indien hij de persoon die hij later die dag zal ontmoeten, vermoordt. En die persoon is niemand minder dan... de president van De Verenigde Staten. De Premier staat voor een onoplosbaar dilemma. Kiezen voor zijn publieke plicht of voor zijn vrouw en kinderen. Wat begon als een veelbelovende dag ontaardt in een ware nachtmerrie en emotionele rollercoaster.

‘De Premier’, om 20.35 u. op VIER