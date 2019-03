‘De Omloop’ en ‘Kuurne-Brussel-Kuurne’ trekken meer dan miljoen wielerfans MC

04 maart 2019

11u28 0 TV Het nieuwe wielerseizoen heeft zijn start niet gemist. Zowel ‘De Omloop’, zaterdag, als ‘Kuurne-Brussel-Kuurne’ piekten met hun spannende finales boven het miljoen wielerfans.

Op zaterdag haalde de openingsklassieker gemiddeld 777.956 kijkers. De piek, met de overwinning van Stybar, was goed voor 1.062.165 kijkers. Een dag later keken 742.753 wielerfans naar Kuurne-Brussel-Kuurne. Die koers piekte naar de finale op 1.011.843 kijkers. Daarmee deed het openingsweekend in wielerland het beter dan vorig jaar. Toen haalde, ‘De Omloop’, op 25 februari gemiddeld 720.689 kijkers. ‘Kuurne-Brussel-Kuurne’ was goed voor 694.566 kijkers.

Zondagavond scoorde Twee Tot De Zesde Macht met Jeroen Meus 1.160.000 kijkers. Undercover moest het stellen met 1.133.000 fans. Beide programma’s blijven dus hoog scoren, maar verliezen elk wel ruim 100.000 kijkers.

Op vrijdagavond blijft The Voice van Vlaanderen scoren. Dit keer met 965.000 kijkers. Temptation Island moest het stellen met 276.000 kijkers, uitgesteld kijken later op de avond inbegrepen.